В Хабаровском крае начали действовать меры по преодолению дефицита рыбы

Михаил Дегтярев поручил краевому правительству оказать поддержку представителям коренных малочисленных народов Севера. Фото: правительство Хабаровского края

Спустя несколько дней после того как Михаил Дегтярев поручил краевому правительству оказать поддержку представителям коренных малочисленных народов Севера (КМНС), не сумевшим заготовить рыбу в необходимом количестве из-за низких объемов подхода лососевых, о принятых мерах отчитался на брифинге зампред по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров.

- Помощь получат те районы, где по результатам осенней путины вылов составил менее 50% от прогнозируемых объемов. Это Амурский, Нанайский и Хабаровский районы. При этом в первоочередном порядке рыбу направят в населенные пункты, относящиеся к территориям компактного проживания коренных народов. Среди них села Ачан, Джуен, Рыббаза, Усть-Гур Амурского района, села Верхний Нерген, Дада, Даерга, Джари, Искра, Найхин, Уни и поселок Синда Нанайского района, а также села Сикачи-Алян, Улика-Национальное, Хаил и поселок Догордон Хабаровского района, - рассказал Вадим Сабуров.

Получатели помощи ранжируются по категориям. Поддержка будет осуществляться адресно. Ее получат пожилые - 1135 человек, инвалиды - 271 человек, родители, в одиночку воспитывающие детей, - 290 человек, а также многодетные семьи - 1692 человека. Каждому из них будет выделено по 10 килограммов рыбы лососевых пород.

Программа преодоления рыбного дефицита начнет действовать после того как рыбопромышленные предприятия просчитают свои возможности для выделения выловленной кеты. Это четыре крупнейшие ассоциации. С ними были проведены переговоры, закончившиеся успешно - промышленники согласились поделиться выловом безвозмездно.

Речь идет не только о лососевых. Возможно, дополнительно в поддержку населения пойдут и другие виды рыбы.

Ранее Дегтярев четко проявил себя защитником интересов КНМС и борцом за сохранение Амура и его биоразнообразия. Решение губернатора о привлечении к оказании социальной помощи представителям КМНС оптимально. Оно соответствует и интересам самих малых народов, и текущей экологической ситуации.

Сначала рыба для коренных малочисленных народов будет доставлена в Хабаровск. Первые партии ожидаются 24 ноября. Затем ее направят в районы. Завершить выдачу кеты населению планируется в первой декаде декабря.