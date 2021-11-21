«Бухгалтер – это призвание»: хабаровский специалист рассказала о нюансах профессии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кто такой бухгалтер? Для многих эта профессия остается загадочной, ассоциируясь с тоннами документов, налоговыми проверками, годовыми отчетами и числами, числами, числами.

Они несут на своих, чаще всего женских, хрупких плечах весь груз ответственности за финансовую судьбу компании и не зря считаются правой рукой руководителя. Ведь без них невозможно существование ни одной организации, причем независимо от того, чем эта организация занимается и какую форму собственности имеет. Без бухгалтерского учета любой бизнес практически становится беспомощен. Ведь в первую очередь руководитель должен видеть результат работы компании, а без систематизации это невозможно.

Кому-то работа бухгалтера может показаться скучной и однообразной, но сами специалисты вряд ли согласятся с таким мнением.

- Кто-то может сказать, что мы всю жизнь делаем одну и ту же работу. Но это совсем не так. Дело в том, что законодательство меняется постоянно. Иногда даже слишком быстро: только успеваем привыкнуть к одному изменению, как приходит следующее. За всеми этими изменениями необходимо постоянно следить, актуализировать свои знания, - рассказывает Наталья Копейкина, директор ООО «Центр бухгалтерского учета».

Выбирая профессию, многие отказываются от экономических направлений, полагая, что цифры - это все, с чем придется иметь дело. Однако в настоящее время бухгалтер практически полностью ушел от чисто счетоводческих функций: сейчас его главная задача состоит в анализе хозяйственных ситуаций. Современный специалист должен ясно видеть всю финансовую картину предприятия, понимая, как какая-либо сделка отразится на балансе и отчетности.

- Бухгалтер - это даже не призвание, это склад характера, мировоззрение. Во-первых, люди этой профессии должны быть организованны, ответственны, скрупулезны и усидчивы, любить порядок и, кстати, уметь молчать, потому что нередко бухгалтеры являются хранителями коммерческой тайны предприятия. Также все равно нужно любить цифры, несмотря на то, что прогресс сейчас позволяет многие операции совершать автоматически, - объясняет Наталья Копейкина.

Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтер - это часто незаметный человек, от которого в буквальном смысле зависит судьба предприятия. Эта профессия подходит далеко не всем, но выбравшие ее остаются верными своему делу.

Коллектив ООО «Центр бухгалтерского учета» и его директор Наталья Копейкина поздравляют коллег с Днем бухгалтера, желают им здоровья, терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!