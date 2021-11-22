Единороссов региона может возглавить первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин

Пока первый вице-губернатор края не дал ответа на полученное предложение. Фото: правительство Хабаровского края

Идея принять второе лицо края в «Единую Россию» и, возможно, выбрать его краевым партийным лидером родилась в понедельник, 22 ноября, на совещании с главами и председателями представительных органов городских округов и муниципальных районов Хабаровского края. Оно проходило под руководством первого вице-губернатора Хабаровского края Александра Никитина. Главной темой встречи было обсуждение законопроекта о введении в крае альтернативной модели избрания глав городских округов и муниципальных районов края путем внесения соответствующих изменений в закон Хабаровского края от 26 ноября 2014 года №15 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае».

Александр Никитин высказался за подобный законопроект и привел в пример другие субъекты РФ. Альтернативные модели избрания глав городских округов и муниципальных районов применяются в настоящее время в ряде субъектов Российской Федерации, в частности, в Амурской, Сахалинской областях, Забайкальском крае, Республике Бурятия и показывают свою эффективность.

- В столь важных вопросах необходимо достигать консенсуса, в том числе по партийной линии. Депутаты ЛДПР внесли этот законопроект. Здесь присутствует большинство членов партии «ЕР» и многие руководители партийных отделений на местах. И, поскольку это крупнейшая партия, партия президента, необходимо сосредоточиться на работе с активом, рядовыми членами партии и сторонниками, чтобы довести суть законопроекта, - заявил Никитин.

В свою очередь главы и депутаты от «Единой России», которые присутствовали на встрече, предложили Александру Никитину вступить в партию «Единая Россия» и помочь региональному отделению в решении данных задач. Не исключено, что он возглавит региональное отделение партии.

- Вы сделали акцент на том, что вы беспартийный. Но, может быть, наступил тот уникальный момент, когда есть целесообразность вступить в партию «Единая Россия» и стать ее членом, - отметил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Глава Комсомольского района Александр Коломыцев отметил, что это не рядовой вопрос, но правильный, отметив свою поддержку данной инициативы. Но точку в вопросе поставил член Генсовета партии - мэр города Хабаровска Сергей Кравчук.

- Что обсуждать? Примем Александра Александровича в партию, конечно! - заявил градоначальник.

Первый вице-губернатор поблагодарил коллег за доверие. Но при этом пообещал подумать. Это логично, ведь Александр Никитин никогда в жизни не состоял в каких-либо партиях и объединениях. По словам Никитина, подобное решение необходимо согласовать с губернатором Михаилом Дегтяревым.

Инициатива глав районов и городов сделать Никитина региональным лидером партии власти понятна и логична. Большинство руководителей муниципального звена - члены «ЕР». С ними можно договариваться о проведении в жизнь полезных для края инициатив и по партийной линии в том числе. Тем более что у первого вице-губернатора есть все данные для этого статуса - ему 34 года, он прекрасно образован (МГУ по специальности «Международные отношения», бакалавриат и магистратура ВГУ юстиции, «Юриспруденция» с отличием). Трудовую деятельность Александр Никитин начал в Государственной Думе РФ, прошел путь от помощника депутата до руководителя аппарата комитета госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Работал на разных должностях в Следственном комитете России. С 30 сентября 2021 года занял пост первого вице-губернатора Хабаровского края. В сферу ведения Александра Никитина входит руководство администрацией губернатора и правительства края, реализация полномочий в сфере внутренней политики, вопросы молодежной политики, культуры, туризма и спорта, земельных и имущественных отношений.

Никитин - человек из команды члена ЛДПР Дегтярева, но партийная принадлежность для губернатора Хабаровского края - не определяющая величина. Лишь бы человек дело знал и делал. Станет Никитин единороссом или останется беспартийным - не важно. Главное, чтобы регион развивался. Подобные инициативы в рядах высшей краевой исполнительной власти говорят о том, что время борьбы партийных кланов осталось в прошлом. Ему на смену пришла стратегия общей работы на пользу всему региону.