Хабаровские таксисты готовятся к повышению цен и уходу «в тень»

Стоимость страховки увеличится почти в два раза, что повлечет увеличение цен на поездку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске таксисты готовы уйти «в тень». Такое заявление сделал председатель «Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси» Александр Садков. Для перевозчиков в ближайшее время планируют повысить страховые полисы ОСАГО. С такой инициативой на федеральном уровне выступили страховые компании.

В беседе с «КП» - Хабаровск» Александр Садков рассказал, что повышение цен на ОСАГО неизбежно повлечет рост цен на услуги такси. Как следствие, это приведет к падению спроса. Содержать такси станет невыгодно.

- Сейчас одно авто стоит застраховать примерно 30 тысяч рублей. Если ОСАГО будет стоить 60-80 тысяч, такси перестанет окупаться. Выход один - работать нелегально. Тогда это - начало масштабного конфликта: перевозчиков станут отлавливать и штрафовать, таксисты пойдут на любые ухищрения, чтобы не попасться. В любом случае будут страдать люди. Я вижу за всем этим сговор страховщиков, - говорит Александр Садков.

По его словам, логика у страховых компаний такая: автомобилей такси немало, они чаще попадают в ДТП просто по закону больших чисел, а увеличение тарифа на ОСАГО для перевозчиков позволит получать больше прибыли.

- Сегодня таксомоторная отрасль и так легализирована далеко не полностью. Уход «в тень» этого сегмента бизнеса с немалой социальной составляющей приведет, в том числе, к недополучению налогов, которые идут в краевой бюджет тоже. А это может произойти. Без наличия такого полиса предприниматель может быть оштрафован, и штраф может составить от 50 тысяч рублей на юридическое лицо, - отметил председатель «Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси».

Представитель ассоциации такси уверен, что мы имеем место с коллективным саботажем таксомоторной отрасли со стороны страховых компаний. В письме содержится просьба к главе исполнительной власти края «принять меры для недопущения поднятия ценовой политики и направить в Правительство РФ просьбу, чтобы федеральное правительство пресекло попытки «саботажа таксомоторной отрасли».

Председатель «Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси» Александр Садков написал письмо к губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву с просьбой повлиять на инициативу.

- Уважаемый Михаил Владимирович, ставлю Вас в известность о том, что в ближайшее время планируется повышение на страховые полисы ОСАГО с отметкой «Такси». Страховые компании планируют повысить стоимость полиса с 31.43% до 54.04%. Грубо говоря, такое повышение ценовой политики приведет таксомоторную отрасль в 100% нелегальную плоскость. Практически все наши коллеги заявили, что в случае поднятия цен они однозначно будут сдавать разрешения. Так как по таким ценам будет невыгодно делать страховки на такси.