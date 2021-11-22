Прыгнул с 75 метров и попал под колеса: хабаровскому экстремалу порвали парашют

Парашютист спрыгнул с высоты 26 этажа. Фото: скриншот с видео

Хабаровчанин Олег Костеренков - экстремал-бейсджампер со стажем. На его счету уже восемь прыжков с парашютом с высоток и антенн. Все проходило без проблем и конфликтов до последнего раза, который случился в субботу, 20 ноября. При приземлении на купол парашюта Олега наехал разъяренный водитель. «Комсомолка» выяснила подробности истории.

Полетели. Фото: скриншот с видео

ИДЕАЛЬНАЯ ПОГОДА ДЛЯ ПРЫЖКА С БАЛКОНА

Для очередного прыжка Олег выбрал многоэтажку по адресу Павла Морозова, 97/1. Прибыв на место с помощниками, он поднялся на высоту 75 метров, а это 26 этаж, по технической лестнице на наружный балкон и прыгнул с головокружительной высоты, запечатлев весь процесс на камеру GoPro.

- Погода для прыжка была идеальная, ветер легкий, который дул в нужном мне направлении. Мой купол очень отзывчивый, и им легко управлять в полете. Я быстро и благополучно приземлился на свободный участок парковки. Пока испытывал эйфорию, из-за соседнего дома выехала белая иномарка и с разгона наехала на купол парашюта, распластавшийся по асфальту. Затем из окна выглянул водитель, который в грубой форме возмутился моими полетами и объявил, что вызвал полицию. Я потребовал от него съехать с купола, но тот отказался это делать до приезда ГИБДД, - рассказал «КП» - Хабаровск» Олег Костеренков, бейсджампер.

С разгона порвал парашют. Фото: скриншот с видео

Полиция приехала в тот же день. Участников конфликта не стали надолго задерживать и быстро отпустили по домам, а позже вызвали в участок для составления объяснительных.

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

- Со мной провели профилактическую беседу. Я написал в объяснительной, что мне повредили парашют стоимостью 160 тысяч рублей. Ремонтировать его можно либо в Москве, либо в Словении у производителя. Я сделал запрос на сайте и жду, когда придет смета по ремонту и цена моей модели. Полицейские зафиксировали, что на порванной ткани видны следы шин. Также я показал правоохранителям видео с разных ракурсов, на которых видно, что он сделал это намеренно. Жду, когда его уведомят об этом, - отметил экстремал.

Момент снимали с разных ракурсов. Фото: скриншот с видео

В полиции, по словам Олега, к нему претензий по нарушению закона не было, так как подходящей статьи не нашлось в кодексах, и сам парашютист никому не причинил вреда. Однако действия Олега могут попасть под статью КоАп РФ «Мелкое хулиганство». Нарушение карается штрафом от 500 до 1000 рублей. Сам Олег считает, что это не хулиганство, так как он никого не оскорблял, не проникал на охраняемый объект и не причинил вреда чужому имуществу. Также в России бейсджампинг не запрещен законом.

Ситуация получилась неоднозначной. За разъяснением обстоятельств «Комсомолка» обратилась к юристу.

- С моей точки зрения, парашютист нарушил закон, и его можно оштрафовать по статье «Хулиганство». Так как сам факт прыжка с жилого дома, даже если все прошло хорошо, на мой взгляд, является нарушением общественного порядка, и это сопряжено с риском как для жизни и здоровья парашютиста, так и окружающих. Плюс он может случайно повредить чужое имущество при приземлении. В случае с водителем, который порвал парашют, то он тоже должен нести ответственность и восполнить ущерб. Тем более если он сделал это умышленно. Однако это всего лишь моя оценка, и не мне судить. Каждая ситуация уникальна, и нужно смотреть по обстоятельствам, - ответил «КП» - Хабаровск» Алексей Слепцов, адвокат.

ВСЕ ПОД КОНРОЛЕМ

Стоит добавить, что, по словам Олега, прыжок не совершался наобум, а предварялся серьезной подготовкой.

Вверху за прыжком следили помощники. Фото: скриншот с видео

- Прыжок планируется заранее. Сначала я смотрю, чтобы были подходящие погодные условия, для чего пользуюсь точными приложениями. Мне особо важна сила ветра и его направление, как внизу, так и наверху. На земле определяется подходящая основная и запасная точки приземления. Мои знакомые находились также на высоте и внизу, чтобы, если что, предупредить прохожих. Кроме того, на земле стоит наша машина, которая в случае травм отвезет меня в больницу. Также дождался момента, чтобы внизу было малолюдно, а дети ушли с площадок. При раскрытии купола раздается хлопок, который может напугать. Все действия продумываются на несколько шагов вперед, и всегда должен быть запасной план действий, - добавил Олег.

Несмотря на конфликтную ситуацию, Олег не собирается бросать бейджампинг. Адреналиновое увлечение дарит парню море положительных эмоций, намного больше, чем от обычных прыжков. До бейсджампинга Олег прыгал с веревкой и занимался скайдайвингом. Поэтому в бейсджампинг парень вступил уже опытным парашютистом.

СПРАВКА «КП»

Бейсдажмпинг (в переводе с англ. B.A.S.E - здание, антенна, пролет моста, земля и jumping - прыжок) - экстремальный вид спортивного парашютизма с относительно невысоких стационарных объектов, таких как мосты, антенны, здания и скалы. Прыжки должны быть точными, поэтому бейсджамперами становятся опытные парашютисты, у которых за плечами более 200 прыжков из самолета.