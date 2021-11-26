Елена Кассович: «Бухгалтерия - это так же просто, как выпить чашечку кофе»

Елена Кассович, директор, продвигающий совладелец компании «Сахар и молоко» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Аутсорс-бухгалтерия - это передача компанией задач штатной бухгалтерии сторонним специалистам. В настоящее время все больше малых, средних и даже крупных предпринимателей выбирают именно такой вид работы с финансами, налогами, отчетностью и другими видами бухгалтерских услуг.

В чем преимущество бухгалтерского аутсорсинга и кому он подходит? Что входит в бухгалтерский аутсорсинг: расчет зарплаты, кассовые операции, авансовые отчеты? И как контролировать ведение бухгалтерского учета сторонней организацией?

На эти и многие другие, не менее интересные вопросы в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» ответила Елена Кассович, директор, продвигающий совладелец компании «Сахар и молоко».