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Общество26 ноября 2021 4:06

Елена Кассович: «Бухгалтерия - это так же просто, как выпить чашечку кофе»

Прямой эфир 22 ноября на частоте 88.3 FM
Сергей ПЯТКОВ
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Елена Кассович, директор, продвигающий совладелец компании «Сахар и молоко»

Елена Кассович, директор, продвигающий совладелец компании «Сахар и молоко»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Аутсорс-бухгалтерия - это передача компанией задач штатной бухгалтерии сторонним специалистам. В настоящее время все больше малых, средних и даже крупных предпринимателей выбирают именно такой вид работы с финансами, налогами, отчетностью и другими видами бухгалтерских услуг.

В чем преимущество бухгалтерского аутсорсинга и кому он подходит? Что входит в бухгалтерский аутсорсинг: расчет зарплаты, кассовые операции, авансовые отчеты? И как контролировать ведение бухгалтерского учета сторонней организацией?

На эти и многие другие, не менее интересные вопросы в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» ответила Елена Кассович, директор, продвигающий совладелец компании «Сахар и молоко».

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