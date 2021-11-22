В хабаровской краевой думе продолжается обсуждение законопроекта о выборах глав

В хабаровской краевой думе обсудили поправки к закону о выборах. Фото: сайт Законодательной думы Хабаровского края

В законодательной думе Хабаровского края закончилось мероприятие, которое можно смело назвать историческим – дебаты по проекту регионального закона моделей избрания глав городских округов и муниципальных районов края. Участие в обсуждении приняли не только депутаты, но и представители органов исполнительной власти и местного самоуправления края, фракций и отделений политических партий, а также научная общественность.

Эта тема возникла во второй декаде ноября. В Законодательную думу края поступили обращения от собраний депутатов различных муниципалитетов. Местные парламентарии из ряда районов просили вернуться к рассмотрению вопроса о внесении изменений в закон Хабаровского края от 26 ноября 2014 г. № 15 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае».

Вкратце дело обстоит так. В настоящее время для городских округов и муниципальных районов края установлен безальтернативный способ избрания главы муниципального образования – на прямых выборах. То есть руководителя территории выбираем всем миром. При этом федеральное законодательство допускает разные модели: помимо прямых выборов закон предусматривает схему, когда депутаты муниципального собрания решают, кто возглавит местную администрацию, из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор.

Почему не вполне годятся выборы всеобщие? Во-первых, они дороги. Расходы на проведение выборов в отдельных районах края настолько высоки, что в отдельных случаях их целесообразней направить на социальные нужды. Это касается огромных по территории, но ничтожных по количеству населения северных районов. Там на выборы приходится привлекать даже малую авиацию. То есть один день выборов может стоить как половина сельского ФАПа.

Во-вторых, зачастую побеждает на таких выборах человек не из-за своих деловых и профессиональных качеств, а тот, у кого лучше подвешен язык. Кстати, именно о таком руководителе на совещании поведала председатель собрания депутатов Амурского муниципального района Светлана Аксенова. Она рассказала, что в 2018 году на волне протестного движения был избран глава города из числа кандидатов, не обладающих опытом управления. И за эти три года отсутствие конструктивной работы отрицательно повлияло на развитие города.

- Мы сегодня выбираем в администрацию сотрудника по конкурсу и считаем, что должны прийти высококвалифицированные специалисты. Почему по конкурсу: в условиях цифровой экономики, реализации нацпроектов, важно, чтобы глава был профессионально подготовлен, был эффективным руководителем, - резюмировала Светлана Аксенова.

Большинство всходивших на трибуну закдумы высказались «за» поправки к закону.

- Я думаю, вопрос будет вынесен на слушания в каждом муниципалитете, так что в любом случае он будет решаться с учетом мнения населения любой территории. Я уже говорил, что в нашем районе, да и в других районах, были разные модели. В целом, конечно, это не важно, какой модели придерживаться. Главное, чтобы глава исполнял свои полномочия, был профессионалом, обладал необходимыми, в том числе и личностными качествами, деловыми, понимал ту ответственность, которую ему доверят избиратели, и делал все возможное для реализации тех прав и обязанностей, программ, которые он принимал, - отметил глава Комсомольского района Александр Коломыцев.

В ходе совещания представленный муниципалитетами проект законопроекта поддержали представители правительства Хабаровского края и руководство Законодательной Думы, отметив, что такой закон позволит учитывать условия на местах, а также соотносится с общероссийской практикой.

Характерно, что многие выступавшие обращали внимание на необходимость разъяснения смысла новых поправок. Они никак не отменяют всеобщие выборы. Так, председатель собрания депутатов Бикинского муниципального района Алексей Абашев отметил, что сейчас жителей специально вводят в заблуждение, говоря о том, что прямые выборы отменяют, но это не так.

- Исходя из общественно-политической ситуации, мы теперь сможем сделать объективный, экономически оправданный выбор – каким образом и на какой территории должна проходить процедура избрания главы. Сегодня практика Бикинского муниципального района имеет весомые плоды разных форматов избрания глав: как на конкурсной основе, так и прямого избирательного права. Например, Лермонтовское городское поселение, достаточно крупное, 3,5 тыс. человек, где депутаты почти единогласно выразили свое решение, что должна остаться конкурсная модель. И она показывает положительные результаты. Наш депутатский районный корпус высказался за то, что альтернативы надо закреплять – давать право городским и муниципальным депутатам самостоятельно определяться с моделью. Я поддерживаю данный законопроект, - сказал Абашев.

Отметим, что законопроект внесен в Законодательную Думу Хабаровского края постоянным комитетом Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления и единогласно поддержан краевыми депутатами, советом муниципальных образований Хабаровского края и представителями региональных отделений политических партий.