Свершилось: в районах Хабаровского края теперь можно избирать главу двумя способами Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В понедельник, 22 ноября, депутаты законодательной думы Хабаровского края в двух чтениях приняли поправки, которые в течение последней недели активно обсуждались общественностью и политиками и вызвали немало споров. Отныне допускается избрание главы муниципального образования двумя способами: на прямых выборах или конкурсной комиссией через утверждение депутатами дум. Право определять модель избрания глав предоставлено органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края.

Напомним, что ранее в законодательную думу края обращения в региональный парламент начали поступать от собраний депутатов различных муниципалитетов во второй декаде ноября. Местные парламентарии из ряда районов просили вернуться к рассмотрению вопроса о внесении изменений в закон Хабаровского края от 26 ноября 2014 г. № 15 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае».

22 ноября на площадке законодательной думы прошло совещание, в ходе которого представители муниципалитетов, основных политических партий и органов исполнительной власти поддержали вносимый законопроект.

- В первую очередь хочу отметить, что оба формата избрания глав – и прямое голосование, и конкурс с последующим голосованием депутатов – это демократические процедуры, процедуры именно избрания. Обе они прописаны в законодательстве. Практика, вернуться к которой предлагают районные депутаты, используется сегодня во всех субъектах РФ и во многом себя оправдывает. Более того, она используется и на уровне городских и сельских поселений у нас в Хабаровском крае. И, на мой взгляд, нет таких аргументов, согласно которым депутатам поселений можно дать право выбирать формат избрания главы, а районным и городским – нельзя, - прокомментировал Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.

В Хабаровском крае исторически сложилось так, что для городских округов и муниципальных районов края был установлен безальтернативный способ избрания главы муниципального образования – на прямых выборах. При этом федеральное законодательство допускает разные модели: помимо прямых выборов закон предусматривает схему, когда депутаты муниципального собрания решают, кто возглавит местную администрацию, из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор.

У экспертов нет однозначного решения, какой порядок избрания мэров лучше - прямые выборы или конкурс. Плюсы и минусы есть у каждого способа. Поэтому решать должны сами муниципалитеты.

Принятый законодательной думой закон фактически закрепляет все перечисленные в федеральном законодательстве модели избрания глав муниципалитетов, при этом предоставляя право именно представительным органам на местах самостоятельно решать, на какой из них остановиться.