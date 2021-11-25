Стать студентом одного из крупнейших вузов Дальнего Востока - реально

Получить востребованную квалификацию в одном из наиболее крупных высших учебных заведений Дальнего Востока РФ - это реально! Что нужно знать и какие шаги сделать, чтобы войти в состав обучающихся ТОГУ, рассказали в приемной комиссии Тихоокеанского государственного университета.

Для начала нужно знать, что ТОГУ - единственный вуз, представляющий Хабаровский край, и один из трех сильнейших университетов, которые представляют весь Дальневосточный федеральный округ в рейтинге «Лучшие вузы России в 2021 году». Оценивались такие параметры, как условия получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями, развитие международных и межрегиональных связей и академической студенческой мобильности, уровень научных исследований. По итогам общероссийского рейтинга Superjob университет занимает 18 место по уровню зарплат молодых специалистов - выпускников вуза. Тихоокеанский государственный университет стал победителем конкурсного отбора программ государственной поддержки «Приоритет 2030», нацеленных на формирование группы университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.

Следующий шаг - выбор образовательной программы!

В ТОГУ можно учиться по 243 образовательным программам всех уровней высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура). В 2022 году Тихоокеанскому государственному университету выделено 1990 бюджетных мест для приема - это самый большой набор в регионе по специальностям и направлениям подготовки высшего образования. Также широко представлен спектр программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Выпускники средних школ и средних профессиональных учебных заведений уже сейчас могут поучаствовать в различных олимпиадах и конкурсах и получить преимущества при поступлении. Согласно правилам приема в ТОГУ на 2022/22023 учебный год, победители и призеры всероссийских олимпиад школьников могут быть зачислены без вступительных испытаний на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады, а победители Многопрофильной олимпиады ТОГУ для обучающихся СПО - получить дополнительные баллы. Участие в социально значимом проекте «1-й стартап с ТОГУ» позволит получить еще и денежное вознаграждение на внедрение своего бизнес-плана. Подробный перечень индивидуальных достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение, размещен на официальном сайте ТОГУ pnu.edu.ru в разделе «Абитуриенту».

Тем же, кто готовится сдавать ЕГЭ, необходимо помнить, что абитуриенты ТОГУ могут предоставить результаты лучшего сданного ими ЕГЭ по третьему предмету, установленному для конкретной специальности или направления обучения. Для этого школьнику необходимо сдать более одного ЕГЭ из числа предметов по выбору и предоставить в приемную комиссию вуза результат ЕГЭ с более высокими баллами.

Если вы - иногородний абитуриент, то знайте, что в ТОГУ предоставляют место в общежитии всем поступившим на первый курс очной формы обучения.

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