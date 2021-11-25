Иван Крюков: «Через нематериальное культурное наследие мы воспитываем любовь к Хабаровскому краю» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Следующий год в нашей стране будет проходить под эгидой «Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ». В Хабаровском крае с октября года текущего действует закон, как раз направленный на сохранение этого наследия. Одним из авторов и разработчиков этой новации был депутат Законодательной думы Хабаровского края, генеральный директор музея имени Гродекова, кандидат исторических наук Иван Крюков. О том, как реализуется закон в нашем регионе, он рассказал «Комсомольской правде».

- Иван Владимирович, согласно новому закону в крае будет создаваться некий реестр объектов нематериального культурного наследия. Что он в себя вберет?

- Объекты нематериального культурного наследия - это обычаи, обряды, традиции, сказания, мифология и многое другое. В Хабаровском крае все это собирается издавна. С 1 января 2022 года реестр обретет официальный статус. Я позволю все-таки немножечко уточнить - не совсем корректно говорить о возрождении наследия. Потому что в крае проживает восемь коренных малочисленных народов, у которых есть традиции, обычаи, и они ими пользуются в разной степени. Мы говорим, скорее, о сохранении этой культуры и богатейшей истории. Это большая очень работа, особенно для экспертов. Главное - сохранить то, что у нас есть. Сохранить и развивать.

- Наверное, пригодится для развития в крае туризма?

- Несомненно. Мы здесь все в одной лодке - и органы законодательной власти, и исполнительной. Законодательная дума Хабаровского края тесно работает с министерством культуры Хабаровского края. Сейчас мы будем сотрудничать с недавно созданным краевым министерством туризма. Продолжим исследовать и развивать все, что связанно, скажем так, с этнографией. С нашим дальневосточным нематериальным культурным наследием. Надо понимать - это наша изюминка, то, чем мы можем гордиться. Об этнографическом интересе можно говорить даже на простом примере гродековского музея. Да к нам во многом иностранцы едут как раз-таки ради этнографии. Потому что у нас есть не только предметы прикладного искусства. У нас имеется масса аудиозаписей, видео- и фотоматериалы. Реестр наследия поможет актуализировать и туристическое направление.

- Но не только его?

- Не только. Мы будем продолжать формировать и запускать выставки, станем выездные экспозиции делать, ездить и рассказывать о наших малых народах, их культуре, мифологии, понимании мира, даже гастрономии. Это жутко интересно. Я еще и про патриотизм говорю. Потому что мы привыкли как-то очень узко рассматривать слово «патриотизм» - боевые действия, победы и прочее. Однако я думаю, что как раз-таки патриотизм и любовь к Хабаровскому краю в том числе через нематериальное культурное наследие мы можем воспитывать у подрастающего поколения. К сожалению, мы вот в этой повседневной суматохе и в этой глобализации забываем наши жемчужины. У нас с вами есть по-настоящему богатая история края.

- Недавно в краевой думе состоялось заседание, на котором заслушивали доклад министерства культуры. Там тоже шла речь о наследии?

- Министерство, бесспорно, проводит колоссальную работу по сохранению и каталогизации культурной среды Хабаровского края. Мы же советовали обращать особое внимание в том числе на памятники архитектуры и истории. Наши уникальные здания. Город Хабаровск славен своими зданиями красного и серого кирпича. У краевой столицы яркое архитектурное лицо. У нас в Хабаровске, например, очень хороший конструктивизм.

- Закон предусматривает какую-либо форму поддержки наследия, в частности нематериального?

- Предусматривает напрямую. Принятым законодательным актом устанавливаются виды краевой государственной поддержки деятельности в области нематериального культурного наследия в крае. Это касается таких объектов как языки, диалекты и говоры; народные знания, верования, обычаи, традиции, обряды, празднества; нормы и правила поведения; формы представления об устройстве мира, произведения фольклора.