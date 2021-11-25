На грани жизни и смерти: рыбак два дня прятался от бурана в палатке в ЕАО

Спасение замершего рыбака Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Даже разгул стихии не останавливает отчаянных рыбаков. В Смидовичском районе ЕАО двое рыбаков решили накануне циклона отправиться рыбачить с палаткой. В понедельник, 22 ноября товарищи отправились в поход к реке Ин. Во вторник рыбаков застала в дороге снежная буря.

К счастью, мужчины хорошо ориентировались на местности и смогли добраться в буране до ближайших деревьев, где наспех поставили палатку.

- Один из рыбаков болел и побоялся, что не сможет выйти из леса самостоятельно. Напарник оставил его одного, а сам отправился за помощью. Он дошел ближайшего населенного пункта и вызвал оттуда спасателей. Мужчина сообщил сотрудникам МЧС примерные координаты нахождения его товарища, - рассказали «КП-Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по ЕАО.

Спасатели продвигались по бездорожью Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Во вторник спасатели выехали из Биробиджана на снегоходах. Они проехали около шести километров по бездорожью: через лес, по кочкам и сугробам. Спасение рыбака-экстримала затянулось на двое суток.

- Ориентиры, что указал вышедший из леса рыбак, оказались неточными, а следы были еле видны - их замело снегом. Но мы все-же смогли найти на берегу реки Ин палатку с мужчиной к полудню среды, 24 ноября. К счастью, он не успел замерзнуть насмерть и был в нормальном состоянии, - сообщил Вячеслав Тимашков, начальник поисково-спасательного подразделения, спасатель с 20-летним стажем.

Рыбаки попали в буран Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Спасенный рыбак поблагодарил спасателей, а также признался в том, что получал СМС о надвигающейся метели. Но желание порыбачить оказалось сильнее здравого смысла. Он также признался в том, что чувствовал безысходность своего положения, но здоровье его не ухудшилось. Затем замерзшего рыбака на снегоходах вывезли из леса.

- Что движет рыбаками и охотниками, которые отправляются в лес в канун непогоды, непонятно. Даже если вы хорошо ориентируетесь на местности, во время снежной бури почти ничего не видно и очень легко заблудиться. Рыбакам повезло, что один из них смог самостоятельно выбраться и позвать на помощь, а второй продержался двое суток в продуваемой палатке. Ни одна рыбалка не стоит того, чтобы рисковать жизнью, – добавил Вячеслав Тимашков.

Продвигаться через заснеженные просторы пришлось на снегоходах Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Рыбаку, который выживал два дня в палатке, было около 50-60 лет, по данным спасателей.

Напомним, в Хабаровском крае спасатели помогли мужчине-инвалиду добраться домой. 22 ноября в поисково-спасательный отряд МЧС поступило сообщение, что мужчина, которому из за выпавшего снега сложно самостоятельно передвигаться, просит эвакуировать его в Хабаровск из села Ракитное.