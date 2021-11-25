Михаил Дегтярев: «Система высшего образования в Хабаровском крае – одна из крупнейших в ДФО»

Мероприятие такого уровня для восточной части страны беспрецедентное Фото: Максим МОЛОТОВ

В Хабаровске стартовала стратегическая сессия «Развитие науки и высшего образования на Дальнем Востоке». Мероприятие такого уровня для восточной части страны беспрецедентное. Его цель - развитие университетов Дальнего Востока, обсуждение причин миграционного оттока из региона и человеческого капитала. Участники наметят перспективы высшего образования в контексте программы государственной поддержки вузов «Приоритет2030».

Сессия приняла множество высоких гостей: министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, министра России по развитию ДВ и Арктики Алексея Чекункова, ректоров ведущих университетов, ученых, руководителей субъектов. Приветственную речь произнес губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Благодарю министра Алексея Чекункова за выбор нашего города для проведения стратегической сессии. Тема у нас важнейшая. Мы реализуем задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным, в том числе на восточном экономическом форуме. Цитирую: «Развитие Дальнего Востока – это уникальное по своей сложности, масштабу и значению и, в то же время одно из самых перспективных направлений работы крупных, средних компаний и начинающих предпринимателей. Это вызов и очень интересная работа. Для молодых специалистов и опытных профессионалов - тем более. Опережающее развитие Дальнего Востока – наш долгосрочный и абсолютный приоритет. Нужно повысить доступность и качество среднего и высшего-профессионального образования именно здесь, на Дальнем Востоке. Особое внимание уделить подготовке квалифицированных рабочих кадров». Система высшего образования в Хабаровском крае – одна из крупнейших на Дальнем Востоке. У нас около 20-ти вузов. Примерно четверть всех студентов ДФО учатся в Хабаровском крае, - отметил глава региона.

Сессия приняла множество высоких гостей Фото: Максим МОЛОТОВ

Михаил Дегтярев говорил о создании в Хабаровском крае межвузовского кампуса. Это уникальный проект для удержания и привлечения на Дальний Восток ученых, преподавателей и молодежи, в том числе иностранных студентов. В кампусе будет создана совершенно новая образовательная и научная экосистема. К кампусу примкнет технопарк «Амур» - флагман высоких технологий. Решение по нему принято, плановый срок строительства – 2022-24 годы. В нем будут площадки креативного кластера, IT-парк, высокотехнологичное обрабатывающее производство.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подчеркнул, что это мероприятие – не парадно-торжественное и не отчетное. Хабаровский край был выбран площадкой для стратегической сессии, потому что здесь наиболее наглядно обозначены контуры смычки между наукой, образованием, инновациями, инвестициями и производством. То есть, теми составляющими, которые в комплексе дадут Дальнему Востоку импульс развития, о котором говорил президент Владимир Путин. Фальков напрямую сказал, что не случайно в краевую столицу пригласили руководителей всех дальневосточных вузов – от них, равно как и от всех остальных участников сессии, ждут формулировки предложений, которые в конечном итоге станут частью отдельной программы по развитию программы высшего образования на Дальнем Востоке.

- Нам не нужны монологи о том, как где-то что-то удалось. Ректоры и проректоры ведущих университетов страны присутствуют здесь для диалога, для того, чтобы они поделились опытом внедрения уникальных проектов. Мы убеждены, что универсального решения, как сделать университет привлекательным на Дальнем Востоке нет. Если бы такой рецепт имелся, мы бы реализовали его очень быстро. Задача у нас всех одна – сформировать конкретные предложения по развитию ваших университетов, - заявил Валерий Фальков.

Алексей Чекунков привел пример Южной Кореи, которая после разрушительной войны 1959 года смогла вырваться в технологические, производственные и интеллектуальные лидеры только благодаря образованию. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в любом своем выступлении говорит о высшей школе, как о единственном «локомотиве» любого развития: «У нас перед глазами самая динамично развивающаяся часть планеты – Юго-Восточная Азия. Россия, чтобы быть конкурентоспособной должна «максимально вложиться в образование».

- Стратегическая работа ваших университетов закладывает благополучие либо, не дай Бог, неудачу – на десятилетия вперед. Я убежден, что здесь очень важна эмоциональная вера в то, что у нас высокая амбиция, что мы, как спортсмены, идем за золотом, что мы конкурируем не с отдельным каким-то соседним регионом, а со всем миром. Мы ставим самую высокую планку. Я призываю в рамках работы сессии освободиться от всех шор, надо принимать нестандартные решения, у нас глобальная повестка, резюмировал Алексей Чекунков.

Стратегическая сессия «Развитие науки и высшего образования на Дальнем Востоке» продлится два дня.