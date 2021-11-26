В Хабаровском крае на реке Катэн пропали шесть рыбаков
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае на реке Катэн пропали шесть рыбаков. На протяжение шести дней они находятся в неизвестном месте без связи. Прогнозов о том, удастся ли найти кого-то живым, эксперты не делают.
— Пятеро спасателей выдвинулась в район имени Лазо. В автомобиль ЗИЛ они загрузили снегоход, топливо, необходимое снаряжение с учетом того, что в районе предполагаемого поиска бездорожье, глубокий снег и отсутствие связи, — сообщили в региональном главке МЧС.
Пока основной причиной исчезновения людей считается снежный буран, который накрыл регион 22 ноября. Сейчас следователи проводят проверку произошедшего.
— Утрата связи с людьми могла произойти по причине установления в Хабаровском крае неблагоприятных погодных условий, связанных с обильным снегопадом и сильным ветром. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, — пояснили в пресс-службе краевого следкома.
Спасатели отмечают: выходить на лед сейчас — изначально плохая идея. Замерзшая поверхность рек еще не окрепла и рыбалка в такое время может оказаться роковой.
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