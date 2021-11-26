В каких школах Хабаровского края можно поставить прививку от коронавируса
Фото: Правительство Хабаровского края
В 40 школах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре по субботам будут вакцинировать местных жителей от коронавируса. Власти, оценив высокий спрос на услугу, расширили список учебных учреждений, в которых можно поставить прививки.
Отметим, что вакцинация будет проводиться только с 14:00, когда занятия у детей уже закончились. Для посетителей предусмотрен отдельный вход, а сама зона вакцинации огорожена от других школьных помещений.
— В обязательном порядке после закрытия пункта медики проводят дезинфекцию кабинета. У родителей, учащихся нет повода для волнений, более того, «медицинская суббота в школах» рассчитана в первую очередь на родственников школьников, ,— сообщили в региональном минздраве.
Список школ для вакцинации в Хабаровске
Перечень школ в Хабаровске №1
Перечень школ в Хабаровске №2
Список школ для вакцинации в Комсомольске-на-Амуре
Перечень школ в Комсомольске
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