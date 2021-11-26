В каких школах Хабаровского края можно поставить прививку от коронавируса Фото: Правительство Хабаровского края

В 40 школах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре по субботам будут вакцинировать местных жителей от коронавируса. Власти, оценив высокий спрос на услугу, расширили список учебных учреждений, в которых можно поставить прививки.

Отметим, что вакцинация будет проводиться только с 14:00, когда занятия у детей уже закончились. Для посетителей предусмотрен отдельный вход, а сама зона вакцинации огорожена от других школьных помещений.

— В обязательном порядке после закрытия пункта медики проводят дезинфекцию кабинета. У родителей, учащихся нет повода для волнений, более того, «медицинская суббота в школах» рассчитана в первую очередь на родственников школьников, ,— сообщили в региональном минздраве.

Список школ для вакцинации в Хабаровске

Перечень школ в Хабаровске №1

Перечень школ в Хабаровске №2

Список школ для вакцинации в Комсомольске-на-Амуре

Перечень школ в Комсомольске

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.