Никита Король: «У браконьерства на Амуре нужно выбить экономическую основу»

Никита Король, председатель комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Путина 2021 года в Хабаровском крае была самой низкоуловистой за последние пять лет. За сезон добыто рыбаками-любителями, промышленниками, коренными народами всего 5,7 тысячи тонн. Между тем отраслевой наукой был сделан прогноз на вылов свыше 13 тысяч тонн. Предприятия готовили работников, но в итоге все остались в проигрыше. Как сообщил председатель комитета рыбного хозяйства правительства региона Никита Король, полная картина по результатам путины будет только в следующем году. Но если исходить из неофициальных источников, то можно говорить о том, что в том числе и большая доля рыбы добывается незаконно. Какой это объем, судить тяжело.

- Если популяция тихоокеанских лососей действительно под угрозой, то будут приняты более жесткие меры по ограничению рыболовства. Пока критической ситуации нет. Сейчас идет спад численности рыбы, который усугубился большой промысловой нагрузкой. Как мы считаем, популяция кеты возвращается через четыре года, мы и пожинаем плоды наводнения 2013 года. Изначально и в этом году прогнозировались наукой сложные проходы рыбы, видимо, все-таки климатические условия и гидрологические меняются в реке Амур. Сейчас основной рекой для нереста лососей становится Амгунь. По оценкам ученых, туда заходит 65-70 процентов всего осеннего стада кеты. Соответственно, выше Амгуни поднимается всего 30-35 процентов от зашедшей в Амур рыбы. Чем выше она проходит, тем меньший процент нам достается, - сообщил гость эфира.

Король также рассказал, что сегодня сумма штрафа за нелегальную продажу рыбы крайне мала. Нужно ужесточать санкции за несанкционированную торговлю, а также смотреть на вопросы ее перевозки, скупки в районах незаконного промысла. Поэтому вводя только ограничения для промысла на реке и не внедряя дополнительных надзорных мер, ситуацию переломить не смогут.