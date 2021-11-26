Владимир Матвеев: «Хабаровские депутаты участвуют в решении всех важных для города вопросов» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Спикеру хабаровской городской думы Владимиру Матвееву часто задают вопросы глобальные – о политическом устройстве России или однополярном мире. Но мы спросили его о вещах более важных – чем живет город? Об этом Председатель гордумы рассказал в интервью «Комсомольской правде».

- Владимир Александрович, каждое очередное заседание городская дума рассматривает вопрос об установлении границ ТОС – территорий общественного самоуправления. Насколько ТОСы популярны в Хабаровске и возникают ли с ними проблемы?

- ТОСы в краевой столице начали активно развиваться с прошлого года. Их количество постоянно растет. Такая форма организации помогает собственникам многоквартирных домов в привлечении бюджетного финансирования на реализацию своих инициатив, например, на ремонт двора. Действительно, городская дума в каждом заседании депутаты утверждают границы территорий общественного самоуправления. Понимаете, право организовать ТОС имеют подъезд, дом, два дома, три – вплоть до улицы. Но не менее трех человек. Каждый многоквартирник имеет размежеванные границы земли. Вот в них мы и утверждаем ТОС. Однако положительное решение принимается не всегда. В последнем заседании в ноябре пришлось в двух случаях отказать – инициативные группы, которые подавали на утверждение границ ТОС, вышли за пределы своих территорий. Такое случается, но редко. Мы утверждаем только территорию. Остальные вопросы решает мэрия.

- На внеочередном заседании депутаты утвердили состав городской избирательной комиссии. Были проблемы?

- Проблем не было, но имелись вопросы. По закону городской избирком должен состоять из восьми человек, и туда должны входить представители партий, представленных в Государственной законодательной думе. На сегодняшний день таких партий пять. Четыре партии выдвинули своих кандидатов в городскую избирательную комиссию – ЛДПР, КРПРФ, ««Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» в Хабаровском крае» и «Единая Россия». Кандидатов от краевого избиркома тоже было четверо. Но имелся еще один кандидат, выдвинутый общественниками. На заседании мы решали, у кого есть приоритетное право. В итоге, решением Хабаровской городской думы была сформирована избирательная комиссия Хабаровска на срок полномочий 2021-2026 гг.

- Очень интересно. И кто все эти люди?

- Люди достойные. От избирательной комиссии Хабаровского края: Дмитрий Анатольевич Бочаров, Снежана Николаевна Геблюк, Алексей Вячеславович Клешонкин и Марина Витальевна Королева. Хабаровским региональным отделением политической партии ЛДПР была предложена кандидатура Грицких Татьяны Романовны. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» выдвинула Игоря Павловича Зязева – молодого, активного, умного мужчину. Сливин Олег Викторович прошел от Хабаровского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия». А Токарев Евгений Александрович Токарев – от реготделения социалистической политической партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» в Хабаровском крае». Такой расклад.

- Сейчас в Хабаровске запущено несколько важных проектов по строительству социальной инфраструктуры, в частности, школ. Какое участие в этом принимает городская дума?

- Самое непосредственное. Проекты инициирует в основном краевое правительство. Например, возведение школы на Ореховой сопке. Но землю передает под строительство город. Процедура такая: край принимает решение о концессии – государственно-частного партнерства. Город готовит земельный участок, делает проектно-сметную документацию, городская дума все это утверждает, документы передаются в край. А там тоже идет проработка. В итоге в проект входит концессионер и начинается строительство. Именно так происходит на Ореховой сопке и в других местах, скажем, на улице Выборгской (правда, там пока земля еще не готова). В краевой столице сейчас эти процессы идут во внеплановом режиме, почти массово. Потому что детских садов и школ катастрофически не хватает. Городские депутаты входят во все комиссии, выезжающие на места строек. Из новаций – мы включаем в комиссию человека с ограниченными возможностями. Чтобы он следил за соблюдением параметров доступности среды. На это как-то не очень строители раньше обращали внимание. Теперь стали обращать. И мы следим за этим уже на стадии формирования сметы. Это что кается городских объектов. В целом же люди с ограниченными возможностями принимают участие в инспектировании всего, что касается благоустройства. Это стало нормой.