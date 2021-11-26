Дом там, где тепло: Дальневосточная генерирующая компания обеспечила комфорт жителям региона

Фото: АО «Дальневосточная генерирующая компания»

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

Отопительный сезон на Дальнем Востоке в этом году стартовал в сентябре и начался с Якутии. Там тепло пришло в дома еще 13 сентября. Традиционно самым последним к отоплению подключился Приморский край, а именно Владивосток, где отопление было запущено 21 октября.

Чтобы избежать сбоев и накладок с началом отопительного сезона, Дальневосточной генерирующей компании пришлось провести масштабную работу на всех объектах, были реконструированы теплотрассы. На электростанциях и котельных завершена большая часть капитальных и текущих ремонтов. Всего в 2021 году в ремонт оборудования ДГК вложила порядка 6,5 миллиарда рублей. В соответствии с инвестиционной программой 5,2 миллиарда рублей было направлено на реконструкцию основного оборудования своих электростанций и тепловых сетей, а также на строительство новых и расширение действующих объектов, необходимых для надежной работы предприятия.

- Так, в общей сложности было заменено 24 километра теплотрасс. В Комсомольске-на-Амуре это была реконструкция теплотрассы №2 в центральном районе от улицы Красногвардейской до улицы Краснофлотской, на реализацию которой было предусмотрено 404 миллиона рублей. В Хабаровске также были произведены реконструкции теплотрасс, самая масштабная из которых этим летом произошли на ТМ-31 по улице Карла Маркса и ТМ -31 в районе Рабочего городка, - рассказывает Валентин Тениховский, первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «ДГК». - Во всех подразделениях сформированы необходимые запасы топлива и запчастей, персонал прошел обучение и тренировки действий в нештатных ситуациях, своевременно проведены гидравлические испытания тепловых сетей.

Таким образом, отопительный сезон в каждом из регионов Дальнего Востока начался по графику и благодаря серьезной подготовке, проведенной летом, должен пройти без сбоев.

И ДОКУМЕНТ ИМЕЕТСЯ

Гарантом того, что теплоснабжающая организация готова к отопительному сезону, является паспорт готовности, выдаваемый Минэнерго. Этот документ подразумевает, что все текущие и капитальные ремонты на предприятии проведены, дефекты сетей устранены, оборудование находится в работоспособном состоянии, а на теплоисточнике есть необходимый запас топлива.

Паспорт готовности, выданный Минэнерго России

То, что ДГК готова к отопительному сезону целиком и полностью, также подтверждено паспортом готовности, выданным Минэнерго России, №1191 от 03.11.21 на основании результатов оценки готовности объектов к работе. Документ подтверждает, что все электростанции генерирующей компании, расположенные в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и южной части Якутии готовы к надежной и безопасной работе в условиях низких температур наружного воздуха и прохождению максимума потребления электрической и тепловой энергии.

- Электростанции, котельные и тепловые сети Дальневосточной генерирующей компании вошли в отопительный сезон 2021-2022 полностью подготовленными. Мы выполнили все ключевые пункты ремонтной и инвестиционной программ, - объясняет Валентин Тениховский. - Паспорт готовности - это самый важный документ, который каждая энергокомпания в России обязана получать ежегодно. Именно наличие этого документа является подтверждением готовности компании к работе в зимний период. Есть семь основных критериев готовности: производство и отпуск энергии, системная надежность, техническое состояние, персонал, противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность, ремонтная деятельность и топливообеспечение.

Еще одним ключевым моментом в готовности к отопительному сезону является запас топлива. Особенно это важно у нас, на Дальнем Востоке, где зимой температура воздуха достигает очень низких отметок. ДГК создала необходимый нормативный запас топлива - 2,3 миллиона тонн угля и 89 тысяч тонн мазута. Это означает, что тепло в дома будет поступать бесперебойно и в достаточном объеме.

Напомним, что Дальневосточная генерирующая компания была создана в 2005 году и обеспечивает теплом значительную часть Дальнего Востока, а именно Амурскую, Еврейскую автономную области, Хабаровский и Приморский края, а также южную часть Якутии.