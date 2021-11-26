«Хабаровск станет научной столицей ДФО», - мнение экспертов Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил на стратегической сессии, посвященной вопросам развития науки и высшего образования на Дальнем Востоке. В ходе своего выступления Дегтярев назвал регион перспективной точкой роста в развитии высшего образования и науки региона может стать межвузовский кампус.

25-26 ноября под руководством министра высшего образования и науки России Валерия Фалькова и министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова участникам стратегической сессии предстоит разработать комплекс системных мер по развитию высшего образования на Дальнем Востоке и снижению оттока населения.

Для участия в стратсессии в краевую столицу прилетела целая когорта научных руководителей. Это ректоры «Высшей школы экономики» Никита Анисимов, Московского государственного педагогического университета Игорь Реморенко, Крымского федерального университета Андрей Фалалеев, Российского университета транспорта Александр Климов, а также руководители более 30 образовательных организаций высшего образования ДФО, в том числе и Хабаровского края.

По словам губернатора Хабаровского края, заявленная тема сессии актуальна для региона.

- Решая сегодня вопросы развития науки и высшего образования, мы реализуем задачи, поставленные президентом России, по созданию на Дальнем Востоке привлекательных и комфортных условий для жизни и самореализации граждан. Важно не только сохранить, но и приумножить наш научный и кадровый потенциал. Молодые, опытные специалисты и ученые должны быть востребованы нашей экономикой. Именно от их вклада напрямую зависит социально-экономическое будущее всего региона, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков напомнил, что на ВЭФ президент России Владимир Путин поручил сделать науку и образование одними из драйверов развития Дальнего Востока.

- Нужно создать условия, чтобы наиболее способные и подготовленные выпускники школ могли получать качественное образование здесь — на Дальнем Востоке. Ну а высший пилотаж — если бы сюда приезжали из других регионов, чтобы получить образование, а в дальнейшем жить и работать. Универсального решения для этих задач нет. Только с учетом особенностей каждого региона Дальнего Востока возможно разработать уникальную программу развития вузов, которая сделает их интересными для молодежи, позволит выпускникам школ не уезжать для получения высшего образования, - отметил Валерий Фальков.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что исторически развитие макрорегиона – это дело молодых.

В настоящее время система высшего образования и науки Хабаровского края является одной из крупнейших в Дальневосточном регионе. В более чем 20 вузах и академических институтах края сегодня обучается каждый четвертый студент ДФО. Высшие учебные заведения готовят кадры практически для всех отраслей региона.

Сергей Иванченко, доктор технических наук, профессор, ректор Тихоокеанского государственного университета.

- Встреча ректоров вузов ДФО в рамках стратегической сессии, проводимой в диалогическом формате, с одной стороны, является прекрасной возможностью обсуждения актуальных проблем развития высшего образования в регионе, с другой стороны, эффективным механизмом выработки стратегических решений преодоления имеющихся барьеров на пути развития дальневосточных вузов. Обсуждаемые вопросы ставят стратегической целью развитие высшего образования на Дальнем Востоке до 2030 года. При этом разрабатываемая стратегия предусматривает как развитие отдельного вуза, так и всей системы образования региона в целом. Ставятся задачи координации работы дальневосточных университетов, имеющих богатый опыт работы, научный и кадровый потенциал, а также кооперации вузов с научными институтами, администрацией субъектов ДФО, идустриальными партнёрами. Думается, что данные механизмы помогут вывести дальневосточные вузы на новый уровень развития, сделают высшее образование на Дальнем Востоке конкурентноспособным и престижным для российских и зарубежных абитуриентов, - прокомментировал специально для «Комсомольской правды» Сергей Иванченко, доктор технических наук, профессор, ректор Тихоокеанского государственного университета.

В последние полтора года Хабаровский край стал точкой притяжения федеральных чиновников. Вот и сейчас мероприятие, которое фактически решает судьбу всей дальневосточной науки и образования, проходит именно в Хабаровском крае.

Ольга Дунникова, председатель Комсомольской-на-Амуре городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

- По моему мнению, стратегическая сессия позволит сделать из Хабаровска еще один из научных центров ДФО. Это в свою очередь даст поступательное движение для развития всех уровней образования нашего региона – от общего до высшей школы, - считает Ольга Дунникова, председатель Комсомольской-на-Амуре городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Губернатор верит, что именно наука и образование станут одним из драйверов развития Хабкрая. Так губернатор несколько раз прямо говорил о том, что Хабаровский край должен стать научной и образовательной столицей Дальнего Востока.

Эдуард Дмитриев, ректор КнАГУ, доктор технических наук, профессор.

- Организованная стратсессия, на мой взгляд, уникальное для ДВ мероприятие не только по масштабам, но и по важности. Надеюсь, что в процессе работы сессии мы сможем выработать мероприятия способствующие развитию высшего образования на ДВ. Мы выработаем их совместно с федеральными и региональными структурами, - уверен Эдуард Дмитриев, ректор КнАГУ, доктор технических наук, профессор.