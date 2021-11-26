Шквальный ветер и обильные снегопады вновь угрожают Хабаровскому краю

Хабаровчане отдохнут от непогоды всего несколько дней Фото: Олеся Приходько

Хабаровчане пару дней отдохнут от осадков и порывистого ветра. Нескончаемый снегопад изрядно поднадоел жителям региона, поэтому небольшая передышка будет как никогда кстати. Буквально несколько дней в регионе не будет бушевать стихия. Об этом «КП» - Хабаровск» сообщили синоптики.

- На выходных в Хабаровске ожидается хорошая погода – зимняя, морозная. Осадков не будет, так как циклон отошел далеко от Хабаровска. Ночью температура будет держаться в пределах 10-15 градусов мороза. Днем столбик термометра поднимется выше - от -3 до -6 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

По последним данным «Хабаровскуправтодор» и ДСД «Дальний Восток» на некоторых дорогах региона сохраняются ограничения для движения пассажирских автобусов. До сих пор ограничения не сняты на трассах Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре – Амурск с подъездом к селу Ачан, село имени Полины Осипенко – Бриакан – Березовый, Советская Гавань – Ванино, Селихино - Николаевск-на-Амуре с подъездом к Озерпаху и к аэропорту Николаевска-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре - Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын (с 94 по 280 километр), на участке Кукан – Догордон Хабаровского района. В ведомствах уточнили, что аэропорт Хабаровска работает в штатном режиме, а паромная переправа Ванино-Холмск работают временно не функционирует.

- В середине следующей недели мы ожидаем выход очередного южного циклона. Пока его траектория до конца не ясна. Осадки, даже сильный снег, ждем с 1 декабря. Циклон будет быстро смещаться. В ночь на 2 декабря он сместится на восток. Поэтому самые сложные дни с осадками, усилением ветра до 20 метров в секунду будет 1 и 2 декабря, - добавила Галина Брынцева.

На побережье порывы могут усилиться до 20-25 метров в секунду. В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в очередной раз напомнили, что в связи с выходом нового циклона возможно возникновение проблем на объектах энергетики.