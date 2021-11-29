Введение QR-кодов, закрытие ряда развлекательных заведений и другие жесткие антиковидные меры не улучшили ситуацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хабаровский край побил очередной коронавирусный «рекорд» и вышел на первое место в ДФО по приросту суточной заболеваемости. Введение QR-кодов, закрытие ряда развлекательных заведений и другие жесткие антиковидные меры не улучшили ситуацию. А ресурсы здравоохранения не безграничны.

- Принятые ограничительные меры значимого результата не принесли ввиду их халатного исполнения: ночные клубы продолжают работать, несмотря на запрет, в торговых центрах QR-коды просят показать далеко не каждого покупателя. Только за прошедшую неделю выявлено свыше 200 нарушений. Между тем в том числе от бизнеса зависит сегодня, как будет дальше развиваться эпидемиологическая ситуация. Не исключено, что в случае ее ухудшения на территории края будет введен локдаун минимум на две недели, - сообщается в Telegram-канале минздрава региона.

Бизнес призвали ответственно относиться к действующим карантинным мерам, в том числе - по вакцинации сотрудников. Их соблюдение должно быть жестким и неукоснительным. В противном случае болезнь не отступит и унесет жизни еще большего числа людей.

Разворачивать новые «ковидные» койки в Хабаровском крае становится все труднее, а коронавирусом заражается все больше людей. В среднем в сутки опасную инфекцию находят у 500-550 человек. При этом коечный фонд загружен более чем на 90 процентов: по данным на 28 ноября, из 2662 мест осталось 410.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 107 758 случаев заражения коронавирусом. Справились с опасной инфекцией 94 115 человек, 436 из них выписались за прошедшие сутки. 12 616 жителей края получают лечение. 1520 пациентов находятся на ежедневной кислородной поддержке, 82 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще семь человек за эти сутки погибли от ковида.