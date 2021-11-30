Как оплатить налоги в 2021 году в Хабаровском крае Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первый день зимы в России обозначает не только то, что грядет окончание очередного года, но и то, что настал период оплаты имущественных налогов. 1 декабря - уже традиционный в России день оплаты налогов. «Комсомольская правда» - Хабаровск» рассказывает, сколько будут составлять пени в 2021 году, кому налоги можно не платить в Хабаровском крае, какие сложности возникнут для тех, кто не заплатил, и как получить уведомление.

СРОКИ, УВЕДОМЛЕНИЯ, ПЕНЯ, ОПЛАТА

Налоги на имущество, транспорт и землю всем жителям Хабаровского края необходимо оплатить 1 декабря. Уже на следующий день, 2 декабря, каждый не оплативший переходит в разряд должников, и ему начинает начисляться пеня. В 2021 году она составляет 1/300 ставки рефинансирования Центробанка. Пеня начисляется за каждый день просрочки.

В 2021 году уведомления получили 766 тысяч налогоплательщиков Хабаровского края. Из них 583 тысячам человек уведомления были отправлены по почте, а 183 тысячи жителей края документ получили в электронном виде в онлайн-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При этом те, кому приходят уведомления в онлайн-сервисе, бумажную версию на руки не получают. Но, написав заявление, налогоплательщик имеет возможность получать документ в обоих форматах.

Стоит учитывать, что уведомления не приходят в двух случаях:

- если есть налоговая льгота, вычет и другие основания, полностью освобождающие человека от уплаты налогов;

- если общая сумма налогов менее 100 рублей.

В случае если уведомление вообще не пришло, необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию или МФЦ, а также в «Личном кабинете налогоплательщика» перейти в раздел «Обратиться в ФНС России» и сообщить о проблеме.

Налоги можно оплатить в отделениях банков, через банкоматы и терминалы, а также в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» или разделе «Уплата налогов и пошлин» на электронных сервисах ФНС России.

САНКЦИИ

Помимо начисления пени за каждый день просрочки оплаты, существуют и другие санкции:

- начисление госпошлины и исполнительного сбора;

- удержание долга из заработной платы или пенсии, либо других периодических платежей;

- блокировка личных счетов службой судебных приставов;

- запрет на регистрационные действия;

- из-за наличия исполнительного производства банк может отказать в кредите;

- арест имущества;

- запрет выезда за границу.

На начало ноября в Хабаровском крае судебные приставы взыскивают более 180 миллионов рублей долга. Кроме того, свыше 3,5 тысячи человек лишились возможности отдохнуть в других странах.

ЛЬГОТЫ

Помимо обязательного общероссийского перечня льготников, в Хабаровском крае действуют льготы по выплате налогов для нескольких категорий граждан. Но распространяются они не на все населенные пункты края. Размер предоставляемой льготы для этих категорий людей составляет 100%*:

- дети-сироты (поселок Высокогорный, поселок Октябрьский, поселок Переяславка, Хорское городское поселение, Бичевское сельское поселение, Гвасюгинское сельское поселение, село Дада, Дубовомысское сельское поселение, село Иннокентьевка, Верхненергенское сельское поселение, Найхинское сельское поселение, село Нижняя Манома, Синдинское сельское поселение, Николаевск-на-Амуре, поселок Лазарев, поселок Многовершинный, Красносельское сельское поселение, село Орель-Чля, Советская Гавань, село Алгазея, село Чумикан, Хабаровск);

- дети, оставшиеся без попечения родителей (поселок Высокогорный, поселок Октябрьский, Среднеургальское сельское поселение, поселок Переяславка, Хорское городское поселение, Бичевское сельское поселение, Гвасюгинское сельское поселение, село Дада, Дубовомысское сельское поселение, село Иннокентьевка, Верхненергенское сельское поселение, Найхинское сельское поселение, село Нижняя Манома, Синдинское сельское поселение, Николаевск-на-Амуре, поселок Лазарев, поселок Многовершинный, Красносельское сельское поселение, село Орель-Чля, село Алгазея, село Чумикан, Хабаровск);

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях, имеющие в собственности объекты недвижимости (Тумнинское сельское поселение);

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижении ими возраста 18 лет, а учащиеся из их числа старше 18 лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до 24 лет (Комсомольск-на-Амуре);

- многодетные семьи (поселок Октябрьский, Среднеургальское сельское поселение, Советская Гавань, село Чумикан, Тумнинское сельское поселение, село Алгазея);

- родители, имеющие детей-инвалидов (поселок Октябрьский, Даттинское сельское поселение, Тумнинское сельское поселение, Советская Гавань, село Алгазея, село Чумикан);

- родители, имеющие детей-инвалидов, доход которых ниже прожиточного минимума (Николаевск-на-Амуре, поселок Лазарев, поселок Многовершинный, Красносельское сельское поселение, село Орель-Чля);

- физические лица из числа малочисленных народов Севера (поселок Октябрьский, Советская Гавань, село Алгазея, село Чумикан);

- граждане, принимавшие участие в боевых действиях в Чеченской республике или иных регионах РФ (поселок Чегдомын);

- вдовы ветеранов Великой Отечественной войны (село Даппы);

- воспитанники детских домов (Советская Гавань);

- жертвы политических репрессий, подвергнутые таковым на территории Российской Федерации, имеющие льготы в соответствии с законом Российской Федерации от 18.10.1991 №1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» (Хабаровск).

*Условия подачи и перечень документов можно найти на сайте Федеральной налоговой службы.