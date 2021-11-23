«КП» помогла закрыть вопрос с разбитым переездом на улице Богачева

Руслан Соколов, руководитель «Центра управления регионом» Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

На прошлом эфире радио «КП» с руководителем «Центра управления регионом» Хабаровского края Русланом Соколовым, наш коллега, Константин Терехов, поднял вопрос с железнодорожным переездом в районе улицы Богачева в Хабаровске. Автолюбители давно жаловались на конструкцию, которая заброшена и никак не используется. Тогда Руслан пообещал попробовать решить эту проблему. Выяснилось, что переезд принадлежал местным предприятиям. В итоге благодаря слаженной работе правительства Хабаровского края, администрации города и лично мэру, а также собственнику, удалось убрать пути. Там проложили асфальт.

- Нашу структуру и создавали, чтобы мы помогали органам власти искать проблемные точки, на которые следует обратить внимание. Накануне дня рождения ЦУР запустился интересный сервис «Алиса инцидент-менеджмент». Голосовой помощник спросит у человека, что случилось, какой проблемой вы озадачены, как с вами связаться? Нужно будет зарегистрироваться, и уже на электронную почту придет ответ на ваш запрос. Как мы строим работу? Мы идем навстречу людям, чтобы им было удобно подать свое обращение, и видим, что органы власти адекватно реагируют на жалобы граждан. Если раньше отдельные ведомства отвечали по 40 часов, то сегодня среднее время ожидания три часа. Это время дается на ответ. Но не всегда тот или иной вопрос можно молниеносно решить. Но, как только его закроют, мы обязательно перед вами отчитаемся. Контролируем качество ответа, исполнения работ и составляем рейтинги, - говорит Руслан Соколов, руководитель «Центра управления регионом» Хабаровского края.

Руслан также рассказал, что в этом году в планах открыть муниципальный центр управления на базе города Хабаровска. Он будет создан в формате проектного офиса благодаря администрации краевого центра. Дальше ЦУР будет так же оперативно реагировать на обращения граждан через социальные сети.