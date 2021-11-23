Слухи о закрытии нескольких молокозаводов в Хабаровском крае опроверг минсельхоз

В сети появились фейки, что предприятия не выдерживают конкуренции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В некоторых социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что три молочных завода в Хабаровском крае и ЕАО закрываются по причине банкротства. Речь шла о предприятиях «Хорская Буренка», «Бифидум» и «БиПиКо» (торговая марка Molly).

Сообщалось, что якобы предприятия закрываются из-за того, что не выдерживают конкуренции с производителями, использующими сухое молоко. Однако в краевом министерстве сельского хозяйства частично опровергли эту информацию.

- Компания «Бифидум» работает в прежнем режиме. Завод производит 21 наименование молочной продукции. Молоко закупается у фермеров Хабаровского края и ЕАО. Предприятие готовится к введению цифровой маркировки, для чего закупается необходимое оборудование, - рассказали «КП» - Хабаровск» в министерстве сельского хозяйства Хабаровского края.

Что касается «Хорской Буренки», то с 2017 года собственником завода является китайский инвестор ООО «Евразия-групп». Компания ориентирована на выращивание сои и кормовых культур. Из-за этого на молокозаводе в девять раз сократилось поголовье коров, что повлияло на снижение производства объемов молока.

- С 21 октября молочный модуль прекратил свое производство в связи с нерентабельностью. 18 сотрудников «Хорской Буренки» были уволены. Возобновление молочной продукции не планируется, - добавили в ведомстве.

Стоит добавить, что в краевом минсельхозе собираются официально опровергнуть слухи о закрытии молочных заводов и дефиците перед хабаровскими СМИ.

От представителей компании «БиПиКо» получить комментариев «Комсомолке» не удалось - на звонки никто не отвечает, официальный сайт не работает.