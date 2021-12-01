«Не дай бог такое приснится»: стало известно, кто установил депрессивный памятник врачу с ребенком в Хабаровске

Памятник расположился под ротондой в сквере по переулку Дьяченко. Фото: big.bro.khv Фото: Социальные сети

Хабаровские соцсети облетели фотографии памятника врача с ребенком, который появился на одной из улиц. Вроде, отдать дань уважения медикам - дело почетное и правильное, особенно на фоне пандемии коронавируса. Но исполнение как всегда подкачало. Во всяком случае, так решили хабаровчане, которые раскритиковали и подняли на смех монумент.

Памятник расположился под ротондой в сквере по переулку Дьяченко. Скульптурная композиция состоит из двух фигур: девушки в медицинской форме со стетоскопом на шее, которая как бы опирается на скамейку. Рядом - девочка в комбинезоне, она держит себя за хвостик и мрачно смотрит в одну точку.

Скульптурная композиция состоит из двух фигур. Фото: big.bro.khv Фото: Социальные сети

- Фигуры с AliExpress, - пишут комментаторы.

- Церетели отдыхает.

- Таким фигурам только на даче стоять, птиц отпугивать.

- Не дай бог приснится!

- Новое поколение скульпторов-прогульщиков.

Пользователи соцсетей окрестили фигуры «депрессивными», «мрачными» и «криповыми» (жуткими - прим. ред.). В основном - из-за пустых выражений лиц фигур. Мрачное изваяние сравнили со скандальным памятником нововоронежской Аленки, который из-за общественного резонанса демонтировали.

Нововоронежская Аленка Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

- Сквер благоустраивается в рамках муниципально-частного партнерства. Доля инвестора - 30 миллионов рублей, администрации - 24 миллиона рублей. Ротонда и памятник построены исключительно за счет бизнеса, - рассказал «КП» представитель администрации Хабаровска.

Сквер благоустраивается в рамках муниципально-частного партнерства. Фото: big.bro.khv Фото: Социальные сети

В городском департаменте архитектуры корреспонденту издания на вопросы отвечать отказались и сообщили, что работают только через официальный запрос.