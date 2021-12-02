Неудачный день: нервные драгдилеры перешли дорогу в неположенном месте и попались полиции в ЕАО

Парни в поте лица трудились курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков Фото: Скриншот с видео

Олег и Антон (все имена изменены - прим. ред.) приехали в ЕАО из Хабаровска не ради отдыха, а поработать. Парни в поте лица трудились курьерами интернет-магазина, да не простого, а по продаже наркотиков. Но выполнить свою «миссию» драгдилеры не успели - их выдала банальная оплошность.

Парни 29 и 24 лет решили сократить путь и перебежали дорогу в неположенном месте. В это время недалеко дежурили сотрудники ДПС, которые заметили и задержали нарушителей. Приятелям предстояло просто выслушать короткую лекцию об опасности таких маневров и откланяться. Но наркокурьерские нервы оказались не такими стальными, и Олег с Антоном стали вести себя подозрительно.

Друзья, как рассказали «КП» в региональной полиции, дергались, постоянно оглядывались, нервничали. Инспекторы заподозрили неладное, провели досмотр, и вуаля - в сумке одного из драгдилеров нашли странный сверток. Вердикт экспертизы: более 200 граммов мефедрона. Наркотик кладмэны должны были привезти в Хабаровск, расфасовать по разовым дозам и развезти по тайникам-закладкам.

Олега и Антона задержали, в их домах прошли обыски. В одной из квартир оперативники нашли 31 сверток с наркотиками. Также были обнаружены весы и предметы для расфасовки запрещенных веществ. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

- Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе УМВД РФ по ЕАО.

Максимальное наказание по статье - от 10 до 20 лет колонии.