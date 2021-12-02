Рецидивиста из Комсомольска ночные кошмары заставили признаться в убийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре вынесен приговор убийце пожилого мужчины. Расправу над беспомощным стариком учинил его так называемый опекун. Официально они были друг другу никем, однако некоторое время жили вместе, и мужчина со своей женой должен был ухаживать за одиноким человеком, нуждающимся в заботе. Об этом сообщили в СУ СК Хабаровского края.

В ведомстве «Комсомолке» пояснили: пара сама забрала жить к себе мужчину, а вовсе не наоборот, как это бывает зачастую, когда люди из желания завладеть чужим жильем втираются в доверие и обосновываются в домах стариков.

В ноябре 2017 года супруги поссорились. Разборки начались после большой дозы выпитого спиртного. Воплей в квартире не выдержал пожилой сожитель. Он дополз до кухни, попытался успокоить скандалистов и тем самым навлек на себя беду.

- В это время подсудимый нарезал продукты, и в его руке был бытовой нож. Он подошел к лежащему на полу мужчине и нанес ему удар в область живота, вследствие чего последний погиб. После этого злоумышленник решил избавиться от тела мужчины, перенеся его в подвал дома и закопав. Впоследствии он написал явку с повинной, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ, капитан юстиции Дарья Немцева.

На допросе убийца заявил: замучила совесть, одолели ночные кошмары, в которых образ убитого то и дело приходил к нему.

Следователи нашли останки покойного, экспертиза подтвердила показания убийцы.

Однако на суде мужчина резко передумал отправляться в колонию и заявил: он взял вину на себя, а настоящая убийца - его жена. Но доказательная база была крепкой, поэтому суд все же вынес приговор.

- По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, - добавила Дарья Немцева.

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