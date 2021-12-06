Беременная женщина из Хабаровского края едва не потеряла ребенка из-за пробки на дороге

Беременная девушка из Хабаровского края едва не потеряла ребенка из-за пробки на дороге
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Беременная жительница Хабаровского края едва не потеряла ребенка из-за пробки на дороге. Девушка на восьмом месяце беременности пыталась доехать в больницу в районе села Сосновка на своей машине, но тщетно - из-за бушующего циклона проезжую часть завалило, а поток автомобилей почти не двигался.
Будущая мама понимала: ей срочно нужна помощь, иначе беды не миновать. Поэтому когда на горизонте появился патруль ДПС, сомнений в том, что это шанс на спасение малыша, не было.
- Девушка обратилась к майору полиции Алексею Фомичеву и инспектору дорожно-патрульной службы Ивану Черданцеву за помощью. Ждать бригаду скорой медицинской помощи пришлось бы длительное время. В связи с этим инспекторы ДПС незамедлительно приняли решение сопроводить транспортное средство, на котором перевозили женщину. Но в итоге пересадили ее в свою машину, включили сирену и проблесковый маячок, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Хабаровского края.
Дальше все было как в голливудских фильмах: всю дорогу сотрудники дорожной полиции успокаивали будущую маму и предлагали ей воду. Эмоции зашкаливали у всех.
Наконец, девушка попала в руки медиков. Сейчас с ней и ее будущим малышом все в порядке.
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