В Магадане полицейский забрался на пятый этаж, чтобы спасти хозяйку от разъяренного пса

Едва не загрыз хозяйку и врачей: в Магадане овчарка напала на свою владелицу. Фото: ГУ МВД Магаданской области

В Магадане овчарка напала на свою владелицу. Пес покусал женщину, когда они были вдвоем дома. Хозяйке пришлось закрыться от животного в комнате и дожидаться помощи медиков, однако прибывших на место ЧП врачей скорой помощи разъяренная собака в квартиру не пустила, сообщили в региональной полиции.

Оценив ситуацию, сотрудники бригады скорой вызвали полицию. Выручить мог только опытный кинолог, который знал, как себя вести с озлобленным животным, и был готов к любому повороту событий.

Прибывший на место прапорщик Илья Варяник понял: заходить в квартиру через входную дверь опасно, и придется лезть на пятый этаж через окно.

- Полицейский поднялся вместе со спасателем по пожарной автолестнице на пятый этаж и проник в квартиру через окно. Он надел тренировочный рукав и вышел к собаке, которая сразу же вцепилась в защитный элемент зубами. Кинолог оттеснил овчарку в соседнюю комнату, освободив путь для медиков. Врачи оказали женщине необходимую медицинскую помощь, - рассказали в пресс-службе полицейского ведомства.

Как дальше сосуществовать с агрессивным животным, хозяйка уже решила. Вопреки популярной практике в таких ситуациях, усыплять любимца она не станет. Вместо этого намерена активно дрессировать, используя те советы, которые дал ей Илья Варяник.

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