Во время взлета у самолета начались проблемы - один за одним из строя выходили приборы Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Несколько дней вся страна обсуждает аварийную посадку Аэробуса А321 в Иркутске. Напомним, что 2 декабря лайнер вылетал из Магадана и должен был приземлиться в Новосибирске. Во время взлета у самолета начались проблемы - один за одним из строя выходили приборы указателей скорости и высоты. В итоге отказала вся электроника, а жизни пассажиров висели на волоске.

ПРОЩАЛИСЬ С РОДНЫМИ

Во время взлета Аэробус попал в зону обледенения, из-за чего, по приоритетной версии, и «накрылась» вся электроника. Самолет начало мотылять в разные стороны, некоторые пассажиры мысленно прощались с жизнью, родными и близкими. Около полутора часов тряски и лайнер стабилизируется, путь лежит (внезапно) на Иркутск.

В это время в кабине пилотов происходит борьба за взятие контроля над обледеневшим самолетом. Вернуться в аэропорт Магадана, судя по опубликованным записям переговоров, экипаж не может - необходимо выработать большой запас топлива, иначе баки могут быть пробиты при посадке и лайнер охватит пламя. До Новосибирска Аэробус не дотянет, а ближайшие Якутск, Читу и Нерюнгри пилоты решают миновать.

В итоге экипажу удалось стабилизировать самолет и благополучно дотянуть до Иркутска. Лайнер совершил успешную аварийную посадку в 13:16 по местному времени (16:16 по магаданскому времени). Все 199 пассажиров и семь членов экипажа живы и здоровы.

ПОДВИГ ИЛИ ОШИБКА

Соцсети и СМИ тут же заговорили о героизме экипажа, который в столь сложных условиях смог удержать самолет на ходу, совершить успешную посадку и избежать потерь среди пассажиров. Однако не все разделяют подобный посыл - некоторые считают, что пилоты могли ошибиться, а ЧП можно было избежать. «Комсомолка» попыталась ответить на самые волнующие вопросы об инциденте. Прочитать материал можно, перейдя по ссылке.

На борту обледеневшего самолета Магадан-Новосибирск был студент Владимир. Он погостил в родной столице Колымы и возвращался домой. По признанию парня, летает он часто, но этот рейс был особенный.

- Без капли лжи, горечи и сожаления я скажу так: рейс 5220 был страшным и веселым, то есть, страшно веселым. Взлет был реально адреналиновый, но никто не паниковал. Да, были перегрузки, да, было моментами неприятно, но люди, которым я и другие пассажиры доверили жизни, не подвели нас. Я про пилотов и бортпроводников, - написал Владимир в своем Инстаграм. - КВС (командир воздушного судна - прим. ред.) и второй пилот сделали наш полет полноценным, а именно - со взлетом, полноценным полетом над красивыми местами и плавной, мягкой посадкой.

Парень опубликовал в своем профиле кадры полета и посадки обледеневшего самолета Магадан-Новосибирск. Судя по видео, лайнер уже стабилизирован, паники на фоне нет. В кадре - двигатель Аэробуса и зимние пейзажи.

ОФИЦИАЛЬНО

Так или иначе, в ситуации разберется следствие. На время расследования экипаж отстранен от полетов - это обычная практика во время авиационных инцидентов.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Также проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следователи выясняют, почему самолет обледенел, когда лайнеры обрабатывают специальным раствором перед вылетом. К делу подключилась Росавиация.

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