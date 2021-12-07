Гипоксия, преждевременные роды и задержки в развитии: от чего спасают будущих мам в хабаровском ковидном госпитале

Акушер-гинеколог Максим Клейман проводит процедуру беременной пациентке Фото: Илья ФЕДУЛОВ

С 29 ноября хабаровский роддом №2 снова переквалифицировали в госпиталь для лечения больных COVID-19. Учреждение принимает беременных, послеродовых женщин, а также обычных пациентов с легкой степенью тяжести (до 25% поражения легких). Пациентов со средней и тяжелой степенью принимает первая краевая больница. Персоналу роддома пришлось перепрофилироваться на борьбу с коронавирусной заразой. Всего в госпитале 45 коек, из них занято 28 мест.

Корреспондент «КП-Хабаровск» побывал внутри и выяснил, как живет роддом в новых условиях и как коварный вирус может повлиять на будущих мам и их потомство.

Здание роддома №2 - теперь это временный ковидный госпиталь Фото: Илья ФЕДУЛОВ

БЕЗ СПЕЦКОСТЮМА НИКУДА!

Каждый медработник роддома облачен в защитный костюм, состоящий из комбинезона, перчаток, шапочки, респиратора и двойных бахил. Снимать его нужно в особом порядке в специальной комнате, где работает кварц. Это помещение разделяет «красную» и «зеленую» зоны учреждения. Причем переходить из одного блока в другой можно только в одном направлении, то есть если вышел из «красной зоны», то зайти в нее обратным путем уже нельзя. Нужно возвращаться в чистую зону и одеваться заново.

В костюме очень быстро становится жарко и тяжело дышать. Корреспонденту «Комсомолки» пришлось проверить это себе и провести в нем пару часов. А врачи проводят в нем по шесть и более часов, оказывая помощь пациентам. Поэтому сотрудники без костюмов выглядят как после бани или пробежки.

Ковидный костюм Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Для коммуникации между разными зонами сотрудники ковидного госпиталя используют рации. Роженицы с COVID-19 находятся на втором этаже, обычные пациенты лежат на первом. Еда на второй этаж поднимается по специальному лифту.

ВЛИЯЕНИЕ КОРОНАВИРУСА НА ЗДОРОВЬЕ БЕРЕМЕННЫХ И ИХ ДЕТЕЙ

Самое волнующая тема – влияние коронавирусной инфекции на здоровье беременных и их потомство. Роженицы в принципе переносят болезнь тяжелее обычных пациентов, и лечить их можно ограниченным набором препаратов, особенно в период лактации. Также в период беременности в целом обостряются хронические заболевания, иммунитет ослаблен. Наслоение всех этих факторов на коронавирус делает течение болезни атипичным и более непредсказуемым.

- Ковид у беременных в нашем отделении протекает в легкой форме. За время работы госпиталя, мы перевели только одну пациентку в первую краевую больницу, в связи с ухудшением состояния. Коронавирус беременные переносят тяжелее, чем обычные больные, из-за того, что их организм уже испытывает повышенную нагрузку. Также у зараженных COVID-19 беременных выше риск преждевременных родов и созревания плаценты. Кроме того, COVID-19 может привести к задержкам в развитии плода и недоношенности. Все мы это видим даже на минимальном уровне поражения пациенток. Все последствия будут понятны уже после рождения, - сообщил «КП-Хабаровск» Максим Клейман, акушер-гинеколог, заведующий инфекционным отделением КГБУЗ «Родильный дом №2».

Максим Клейман, акушер-гинеколог, заведующий инфекционным отделением Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Кроме того, в Хабаровском крае и мире, по словам врача, уже со второй волны отмечаются случаи рождения инфицированных младенцев. К счастью, новорожденные дети не болеют, как взрослые, но симптомы могут проявиться позже. Но в первую очередь от коронавирусной инфекции страдает мать.

- Самая главная проблема в том, что когда у мамы поражаются легкие, то уменьшается объем и уровень кислорода в крови, что приводит к гипоксии у плода. Недостаток кислорода может привести к целому каскаду заболеваний и порой к необратимым последствиям для ребенка, мама сильно запустила лечение. Вакцинация во время беременности не запрещена, но эффективнее и безопаснее будет сначала поставить прививку, а потом уже планировать детей. Так как в случае заражения вирус наиболее опасен в течение первых 12 недель, - рассказал «КП-Хабаровск» Дмитрий Ежов, акушер-гинеколог, главврач КГБУЗ «Родильный дом №2».

Если беременная женщина уже заболела, то ставить вакцину лучше всего будет с 22 недель, когда плод уже сформирован.

В КАКИХ УСЛОВИЯХ НАХОДЯТСЯ РОЖЕНИЦЫ

Время обеда Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Всего в ковидном госпитале на базе роддома №2, пока что находится четыре беременных женщины с диагнозом COVID-19. Все они переносят болезнь в легкой форме. Роженицы находятся под регулярным наблюдением медперсонала и в случае ухудшения состояния принимаются экстренные меры.

Беременные женщины находятся в светлых палатах, в которых стоят по четыре кровати. Так как будущих мам в «красной зоне» мало, то они разделены и ограничены в перемещении. Например, Елену госпитализировали сюда со 2 декабря по результатам ПЦР-теста.

- Чувствую себя хорошо, температура в норме. У меня даже пневмонии нет, хотя делали КТ потому что была тахикардия. Я болею второй раз. Но даже не поняла, что у меня «корона». Но когда ты при этом еще и беременная, то переживаешь больше с этими тестами. По симптомам у меня похоже на обычную простуду – насморк, кашель, чихание. Я сначала думала, что просто простыла. На следующий день сдала ПЦР-тест, и он показал положительный результат. Вакцину пока болею ставить нельзя. Конечно, я переживаю за ребенка, хочется родить в более спокойных условиях. Хотя персонал здесь квалифицированный, жаловаться не на что, - рассказала «КП-Хабаровск» - Елена Ефремова, роженица.

Роженицы в палате Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Пациенток выписывают после получения отрицательного ПЦР-теста. В среднем лечение занимает от 8-10 до 20 дней. После выписки женщины должны продолжать следить за своим здоровьем, чтобы не появились осложнения. Так как вирус влияет на жизненно-важные органы: мозг, сердце, легкие, эндокринную систему, причем как матери, так и младенца.

Кроме того, врачи отметили, что в четвертую волну вирус быстрее переходит от легкой степени в среднетяжелую и тяжелую. И это сказывается и на состоянии пациентов. Также в этом году от коронавируса погибает больше людей, чем в прошлом.