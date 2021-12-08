Требовал еду и машину с полным баком: житель Магадана взял в заложники 18-летнюю девушку

Прибывшим сотрудникам СОБР и МВД парень заявил: «Гоните» еду, алкоголь, заправленную машину и тогда я отпущу девушку!» Фото: Александр ГЛУЗ

Игорь и Миша (все имена изменены - прим. ред.) - два брата, о которых в Магадане ходила нехорошая молва. Парни только и делали, что занимались криминальными делами: у кого-то деньги заберут, кого-то изобьют, кого-то обманут на крупную сумму. Особенно в братском тандеме выделялся младший - 23-летний Миша, который обвинялся сразу по восьми жестким статьям Уголовного кодекса.

ЕДА, АЛКОГОЛЬ И МАШИНА

В ноябре 2019 года Миша отдыхал в гостях у знакомого. Компания из трех парней и 18-летней Ольги выпивала и веселилась на полную катушку. Дальше ситуация развивалась хрестоматийно: Миша начал выяснять отношения с хозяином квартиры и, будучи под градусом, не смог совладать с гневом, схватил нож и убил оппонента.

Магаданец с окровавленным ножом переключился на второго гостя. Парень попытался убрать свидетеля преступления, но последнему удалось вырваться и убежать из злосчастной квартиры. Потерпевший отделался резаной раной руки.

Юная Ольга не обладала выдающейся физической силой, поэтому дать отпор вышедшему из себя магаданцу не смогла. Миша оставил девушку в живых и взял в заложники. Прибывшим сотрудникам СОБР и МВД он заявил: «Гоните» еду, алкоголь, заправленную машину, и тогда я отпущу Ольгу! И чтобы никто не мешал мне уехать!»

- Ему обеспечили беспрепятственный выход из квартиры и сообщили, что заправленный автомобиль готов. На следующий день (10 ноября - прим. ред.) около 6:00 парня задержали, а девушку освободили, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

НЕ АНГЕЛЫ

27-летний Игорь стал первопроходцем в криминальном мире. В июне 2019 года магаданец освободился из колонии (за что был осужден - неизвестно) и возвращаться в застенки не хотел. Но прошлое нагнало экс-заключенного, и в сентябре-октябре парень вернулся на скользкую дорожку.

В сентябре 2019 года Игорь и Миша пришли в гости к знакомому, которого в пьяном угаре избили и нанесли черепно-мозговую травму. Позже братья наведались к Олегу - инвалиду с психическим заболеванием. У него парни открыто похитили стиральную машину и пригрозили жестоко избить, если тот пойдет в полицию. Технику братья сдали в комиссионку, а вырученные деньги потратили.

К Олегу у магаданцев была особенная тяга. Обеспеченный парень в силу заболевания был доверчив: он прощал проступки братьев и впускал домой. Почти каждая встреча с Игорем и Мишей заканчивалась для Олега не лучшим образом. Например, в октябре магаданцы похитили у парня музыкальный центр, а позже избили его друга, у которого выманили 25 тысяч рублей, угрожая утюгом.

Младший брат решил полностью воспользоваться положением Олега и предложил ему купить часть несуществующей в Магадане комнаты. Цена вопроса - 90 тысяч рублей. В качестве документов на квартиру Миша показал парню копию своего обвинительного заключения.

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ РАССЛЕДОВАНИЯ

Мише вменили грабеж, причинение легкого вреда здоровью, вымогательство с применением насилия, мошенничество, захват заложника, кражу, мошенничество, убийство и покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление. Игорю предъявили обвинение по статьям «Грабеж», «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», «Причинение легкого вреда здоровью» и «Вымогательство с применением насилия». Старший брат понимал, что от срока ему не отвертеться. Он пожалел о содеянном и хаял младшего, на чем свет стоит.

- Следователи проделали большую работу: собрали больше десяти уголовных дел, которые находились на разных стадиях расследования, и объединили в одно производство. Сбор доказательств, беседы с потерпевшими, экспертизы - на все ушло около девяти месяцев, - рассказал «КП» Андрей Макаров, старший помощник руководителя СУ СКР по Магаданской области (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации).

Суд назначил Игорю наказание в виде восьми лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Мишу приговорили к 20 годам «строгача» с ограничением свободы на два года. Приговор в законную силу не вступил.