Мужчина менял свой реальный адрес е-мэйла с помощью приложения Фото: Скриншот с видео

Сергею (имя изменено - прим. ред.) 39 лет, они живет в городе Усинск (республика Коми). На вид - обычный мужчина крепкого телосложения и проглядывающими залысинами. Но есть у усинца одно странное и страшное развлечение - телефонный терроризм.

В июле, августе и сентябре 2020 года на хабаровский аэропорт обрушилась волна сообщений о «минировании» терминалов и самолетов. На электронные почты сотрудников приходили сообщения о якобы заложенных бомбах. По сигналу все экстренные службы стягивались к воздушной гавани, персонал и пассажиров эвакуировали, а вылеты самолетов задерживали. Сообщения о готовящихся терактах не подтверждались, но люди уже опоздали на пересадки, авиакомпании понесли убытки, а оперативные ведомства в это время могли оказать реальную помощь нуждающимся.

В это время на другом конце страны Сергей, пригубив спиртного, видимо, для храбрости, строчил электронные письма о якобы готовящихся терактах в аэропорту Хабаровска. Мужчина менял свой реальный адрес е-мэйла с помощью приложения и рассылал пугающие сообщения. Всего усинец «заминировал» аэропорт 18 раз, во всяком случае, столько эпизодов удалось доказать полицейским следователям.

- Поступки мужчины были основаны на ненависти к полицейским. Что послужило причиной такого отношения - неизвестно. Ранее мужчину неоднократно задерживали, у него есть судимости, в том числе за аналогичные преступления. В содеянном он не раскаялся, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Сергея задержали и этапировали в Хабаровск. Уголовное дело было возбуждено по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба». Накануне суд вынес лже-минеру приговор.

- Суд признал его виновным и приговорил к 4 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С осужденного также взыскан материальный ущерб, который был причинен Хабаровскому аэропорту, авиакомпаниям и службам экстренного реагирования. Сумма составила более трех миллионов рублей, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

По словам собеседника издания, для телефонного террориста из Усинска это может быть не единственный приговор за «минирование» социальных объектов. Личность Сергея может заинтересовать оперативников из других регионов, если у них будут на то основания.