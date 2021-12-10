В Хабаровске и Комсомольске сложилась самая неблагоприятная ситуация с заболеваемостью коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске и Комсомольске сложилась самая неблагоприятная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Ежедневно ковид находят у сотен человек, а число заявок на вызов скорой достигло пика - 1000 звонков за сутки. В связи с этим в двух самых крупных городах региона вводятся дополнительные карантинные меры.

- Наибольшее число заболевших фиксируется в сфере торговли, промышленности, ЖКХ, образования, здравоохранения, транспорта, среди государственных служащих. Необходимо и дальше продолжать вакцинацию сотрудников. Также действенной мерой профилактики против распространения вирусной инфекции является отказ от массовых мероприятий, дистанционные формы работы и самоизоляция людей, попадающих в зону риска, - сказала Татьяна Зайцева, главный санитарный врач Хабаровского края.

СТУДЕНТАМ И ТРУДЯЩИМСЯ

С 9 декабря 2021 по 6 февраля 2022 года студенты средне-специальных учебных заведений до 18 лет, у которых нет прививки против ковида, переходят на дистанционное обучение. Ученики вузов края уже занимаются удаленно.

С 15 по 30 декабря работодатели должны отправить на «удаленку» не менее 30 процентов сотрудников. Дистанционно должны трудиться также беременные женщины, люди старше 60 лет, невакцинированные (в том числе с медотводом) и те, у кого есть хронические заболевания. Исключение - предприятий жизнеобеспечения и тому подобное.

Непродовольственным магазинам, центрам соцподдержки и соцобслуживания, финансовым организациям рекомендовано сдвинуть график работы. С 15 по 30 декабря учреждениям предложили трудиться с 11:00 до 20:00 часов. Это позволит разгрузить пассажиропоток в утренние часы пик. В автобусах и такси ужесточаются требования по масочному режиму.

СТОП ПРОФОСМОТРЫ

С 15 декабря пенсионеры старше 60 лет, у которых нет антиковидной прививки, не смогут получать компенсацию льготного проезда на транспорте.

С 10 декабря в Комсомольске и Хабаровске приостанавливаются плановая диспансеризация, медицинские профосмотры, дни здорового ребенка в поликлиниках.

- С 15 по 27 декабря QR-код вакцинированного, переболевшего или сертификат о прививке вводятся для сотрудников учреждений, подведомственных органам исполнительной власти края и органам местного самоуправления муниципалитетов. Посетители могут также предоставить отрицательный ПЦР-тест. Новые ограничения не касаются многофункциональных центров (МФЦ), - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Любые массовые мероприятия в Хабаровске и Комсомольске отменяются с 15 декабря. Исключения: при 50-процентной заполняемости и системе QR-кодов продолжат работать кинотеатры, театры, филармония, цирк, дома культуры, фитнес-центры и бассейны. Религиозные мероприятия также разрешены при заполняемости храмов не более половины.

С 15 декабря и до Нового года закрываются детские учреждения дополнительного образования. Также ограничиваются индивидуальные дополнительные занятия с детьми.

С 15 декабря и до 10 января закрываются детские игровые комнаты, аттракционы в закрытых помещениях. Под временным запретом анимационные программы в торговых центрах.

С 27 декабря у школьников Хабаровска и Комсомольска начинаются новогодние каникулы.

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ

Новогодние утренники в Хабаровске и Комсомольске пройдут, но при особых условиях. Формат праздников в школах и детских садах министерство образования региона проработает с Роспотребнадзором. Городские представления для детей должны проходить только в зрительных залах, развлекательные программы в холлах в этом году придется отложить. Родителей допустят на праздник только по QR-коду.