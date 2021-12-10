Катали в лимузине и отогревали в бане: спасенная со льда замерзшая косуля погибла в Хабаровском крае

Дрожащее животное загрузили в салон шикарного авто, накрыли одеялом и повезли в теплый гараж Фото: Скриншот с видео

В поселке Заветы Ильича 9 декабря несколько мужчин на лодке вышли на рыбалку. На тонком морском люду они увидели молодую косулю, которая тщетно пыталась подняться на ноги. Выбившееся из сил животное замерзло и даже не смогло убежать, когда к нему подошли люди.

Выход на лед для копытных может оказаться смертельным. Чаще всего это происходит из-за того, что животное заблудилось, либо на замерзшую воду его загоняют голодные собаки. Дело не только в том, что зверь может провалиться в холодную воду. Копыта сильно скользят по льду, из-за чего животное не может подняться. Зверь вынужден лежать на животе на холодной корке, что приводит к быстрому понижению температуры тела и обморожению.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Рыбаки подобрались к косуле на лодке и накинули на ее шею веревку. Животное сначала сопротивлялось и издавало жалобные стоны, но затем сдалось - сил не осталось. Аккуратно мужчины притянули зверька к себе и, успокаивая лесного жителя, затащили в судно. Рыбаки попытались отправить копытное обратно в лес, но оно не могло ступить и шага. Мужчины тут же осмотрели косулю и предварительно констатировали обморожение ног.

- Мне позвонил знакомый, сказал, что нашли молоденькую косулю с отмороженными ногами. Говорит: «Жалко, ребенок еще». Что делать, поехал в поселок, - рассказал у себя на странице в соцсети Иван Чистяков, житель соседнего поселка Ванино.

«БЕГИ ПО РАДУГЕ»

У Ивана свой бизнес по прокату лимузинов. Именно на нем мужчина приехал за косулей. Дрожащее животное загрузили в салон шикарного авто, накрыли одеялом и повезли домой к Ивану. Замерзшей гостье мужчина выделил теплый гараж, заботливо укутал одеялами, растер ноги и даже растопил баньку. На следующий день Иван отвез косулю к ветеринару, но, к сожалению, зверь погиб.

- Была критически понижена температура, делали капельницу, ничего не помогло. Стреляют таких тысячами и не такие ощущения, как сейчас. Когда умирала, не по себе было. Закончилась история про ванинскую косулю Ивановну, - поделился Иван Чистяков.

Мужчина отвез тело животного домой, в лес, где предал земле.