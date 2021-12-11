Коррупция на миллион: чиновник в Хабаровском крае пойдет под суд за огромные взятки и покровительство бизнесу

Чиновник из администрации Комсомольского района предстанет перед судом по обвинению в коррупции Фото: Анастасия Осипова

Чиновник из администрации Комсомольского района предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Следствие считает, что начальник отдела по управлению имуществом и охраны окружающей среды несколько раз помогал бизнесменам за внушительное вознаграждение. Всего слуга народа в 2019-2020 годах набрал взяток на 5 миллионов рублей.

Первое денежное «спасибо» чиновник получил не от чисто сердца коммерсанта, а, как считают следователи, вымогательством. Бизнесмену необходимо было утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. Начальник отдела просто не мешал предпринимателю получить эту услугу. Свое покровительство народный слуга оценил в 2,7 миллиона рублей.

Вторую взятку в 2,3 миллиона рублей чиновник получил от другого бизнесмена через посредника. Коммерсант занимался ликвидацией незаконных свалок в Комсомольском районе по контракту с администрацией. С начальником отдела предприниматель договорился о приемке работ, которые на самом деле выполнены не были. Слуга народа и его подчиненный закрыли на это глаза, подписали нужные документы и перевели коммерсанту 10 миллионов рублей, предусмотренные контрактом.

- Уголовное дело возбуждено по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий». После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу. По остальным фигурантам уголовного дела в настоящее время ведется следствие, - прокомментировали в региональной прокуратуре.

Чиновнику грозит до 10 лет колонии.