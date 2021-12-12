«Шансов спастись нет»: хабаровчан предупредили о смертельной опасности на Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сколько бы ни предупреждали МЧС через средства массовой информации о том, что выходить на речной лед, когда он только-только встал опасно, всегда найдутся те, кто пренебрегает любыми правилами безопасности. Грешат этим и взрослые, и дети, что наглядно было понятно по очередному рейду, проведенному спасателями.

— Рыбаки уже облюбовали места на зимних водоемах, причем не только выходят, но и выезжают на лед. У краевой столицы много встречается гуляющих по реке. В районе Правобережной улицы застали не только рыбаков, но и идущего по льду ребенка. Он, как выяснилось, был здесь с папой, — рассказали в МЧС региона.

Человеческая беспечность поражает: люди совершенно бездумно отправляются пешком по реке, хотя это смертельно опасно. Стоит провалиться, и через 10 минут гарантированно погибнешь от переохлаждения. Выбраться из воды удастся только чудом.

— Есть ещё одна особенность - в реке Амур течение около 7 километров в час, и если человек провалился в полынью, его под лед затягивает и там уже шансов спастись нет, — говорит Александр Гомзарь, государственный инспектор инспекторского отделения ГИМС по Хабаровскому району.

Поэтому жителям региона стоит учесть: спасатели сообщат, когда и где подледная рыбалка будет безопасной. Ледостав в этом году опоздал на две недели из-за аномального тепла. Поэтому пока что стоит воздержаться от прогулок по верхности акваторий.

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