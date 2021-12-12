Накрыли тело дверью и прыгали на ней: девочки-подростки из Хабаровского края жестоко убили пожилого соседа

Закрыли тело дверью и прыгали на ней: девочки-подростки из Хабаровского края жестоко убили пожилого соседа Фото: Иван МАКЕЕВ

Чудовищная история произошла в Хабаровском крае. Там девочки-подростки учинили жестокую расправу над пожилым соседом, а потом грозились убить приехавших на вызов полицейских и остальных жильцов дома.

Как сообщил источник «Комсомолки», малолетние садистки 13 и 14 лет вломились в дом к 60-летнему мужчине поздно вечером. Они попросту выбили дверь к нему в квартиру. Опешивший сосед уже не мог остановить преступниц. Один за одним они наносили ему удары. Почему жертва озверевших девиц не смогла дать отпор, пока выясняют следователи. Не исключено, что мужчина имел проблемы со здоровьем, и девочки заранее знали, что им не смогут ответить.

Пока мужчина еще дышал, они заставили отдать им все деньги. Сумма оказалась всего 10 тысяч. Никаких накоплений в доме не было.

А пока перепуганные шумом соседи вызывали полицию, подростки продолжали истязания и погром. В квартире было уничтожено все то, что только можно было сломать, а хозяин жилища получил тяжелые травмы. После этого школьницы накрыли обессилившего человека дверью и начали прыгать на ней, сообщает РЕН ТВ.

В этот момент к дому уже подъехала полиция. И на все требования полицейских сдаться, девочки лишь отвечали, что сейчас убьют и их, а потом и остальных соседей.

В итоге девиц скрутили и доставили в отдел. Жертву нападения привезли в больницу, но врачи не смогли спасти мужчину.

Эксперты сейчас разбираются, что могло послужить мотивом для этого.

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