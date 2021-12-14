Лучше не «гуглить»: «подводными змеями» с жуткими головами усыпало берег Амура в Хабаровском крае

Несмотря на свой отталкивающий (мягко говоря) внешний вид, это существо вызывает интерес у любителей деликатесов. Скриншот: Telegram-канал NewsKhv Фото: Скриншот с видео

Амур на весь мир славится своим рыбным богатством, в основном за счет лососевых. Но водится в реке и малоприятный на вид персонаж, больше похожий на змеевидного монстра. Несмотря на свой отталкивающий (мягко говоря) внешний вид, это существо вызывает интерес у любителей деликатесов.

Речь идет о миноге, которая пошла на нерест в Хабаровском крае. Выглядят эти речные обитатели как змеи, только челюстей у них нет, а рот скрыт под предротовой воронкой, усеянной зубами. На ночь такое советуем не представлять (и искать в интернете тоже). По сути своей минога - даже не рыба, а представитель примитивных позвоночных из класса круглоротых, присасывающийся к другим подводным обитателям. Как такое можно есть?

- Минога, можно сказать - деликатес, она вкусная. Главное - избавиться от страшной головы. У нас в крае минога не очень популярна, поэтому мало кто знает о ней. Но ее можно и варить, и жарить, некоторые даже сырой едят, потому что она без костей, - рассказал «КП» Олег, рыбак из Комсомольского района.

Знающие толк в деликатесах рыбаки сейчас отправились на лов миноги. Промысел развернулся под Комсомольском, где мужчины сняли видео о том, как добывать «рыбу-змею». На кадрах рыбак погружает в лунку специальное орудие лова и достает десятки миног, выгружая их на лед.

- Вот так надо, пацаны. Берешь, и потянул. Дно поймали и потянули, - объясняет герой видео.

В магазинах края минога встречается редко. Обычно «рыбу-змею» продают на рынках или уличных торговых точках.