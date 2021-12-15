«Минирование» самолета Москва - Хабаровск: с борта эвакуировано 186 пассажиров

Борт «заминировали» по электронной почте Фото: Иван ВИСЛОВ

Неизвестные сообщили о минировании самолета, следовавшего по маршруту Москва - Хабаровск. Воздушное судно со 186 пассажирами успешно приземлилось в аэропорту назначения. Сейчас его осматривают спецслужбы.

Борт «заминировали» по электронной почте. Письмо с информацией о якобы заложенной в самолете взрывчатке, по словам источника «КП» в правоохранительных органах, поступило в управление одной из спецслужб, «которое не находится на Дальнем Востоке».

- В связи с поступившей информацией […] о минировании воздушного судна, следующего по направлению Москва - Хабаровск, принято решение о проведении в установленном порядке встречного досмотра воздушного судна, пассажиров, багажа, груза и почты с привлечением службы авиационной безопасности аэропорта Хабаровск, кинологов и взрывотехников УМВД России по Хабаровскому краю, - сообщили «КП» в пресс-службе аэропорта региональной столицы.

Судя по данным онлайн-табло аэропорта, речь идет о рейсе SU 1712 авиакомпании «Аэрофлот». Самолет Airbus Industrie А330-300 приземлился в Хабаровске в 12:50 часов.