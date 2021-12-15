Андрей Субботин: «Краевая клиническая больница №1 - настоящее войсковое подразделение»

Андрей Субботин, главный врач краевой клинической больницы №1 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Пандемия внесла коррективы в работу краевой клинической больницы №1 в Хабаровске. Специалистам приходится разгружать врачей других медицинских учреждений и брать на себя плановую помощь больным. Между тем набор материально-технической базы позволяет сегодня выполнять эту задачу, несмотря на сложность положения. Как сообщил главврач краевой клинической больницы №1 Андрей Субботин, не госпитализируют тех людей, которые могут представлять угрозу для других пациентов.

У них должны быть ПЦР-тесты, вакцинация, и граждане относятся к требованиям с пониманием.

- Вы поймите, что ни ПЦР, ни вакцинация не гарантируют пациенту, что они не будут являться источником инфекции. Что касается работы коллектива, то если я скажу, что мы как один, плечом к плечу, то это будет неправильно. Люди боятся заходить в «красную зону», все на опасность реагируют по-разному. Медицинскому персоналу сейчас вдвойне тяжело.

Отметим, что краевая клиническая больница №1 участвует в нескольких программах модернизации. Например, это касается обновления сердечно-сосудистого отделения.

- Компьютерный томограф уже поступил, и сегодня начался монтаж. На деньги ненормированного страхового запаса мы также через аукцион отыграли приобретение еще одного аппарата 16-срезового. Он поступит до конца года. Кроме того, в планах переоснащение лаборатории. Запустили в работу семь почек, и две на подходе. Я хочу сказать, за переоснащение отделения диализа огромное спасибо от всего коллектива, больных. Мы понимаем, что сегодня в больнице по факту работает два отделения. Однако специалисты смогли разделить эффективно и оборудование, и персонал, и самое главное, что больные данный вид помощи получают без проблем.

Добавим, что на сегодняшний день ККБ №1 получено санитарно-эпидемиологическое заключение на проведение трансплантации почек. Завтра приходит оборудование, которое позволит проводить подобные операции. В первом квартале будущего года больнице предстоит получить лицензию.