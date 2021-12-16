В поселке Шумный были найдены тела еще неокрепших амурских тигрят. Фото: архив минприроды края

Амурский тигр - одно из самых редких существ на планете. Утрата каждого представителя благородного полосатого семейства - непоправимый ущерб. Особенный урон наносит гибель подрастающих хищников, которые в будущем могли принести не одно потомство.

В соцсетях гибель тигрят вызвала бурное обсуждение. Фото: архив минприроды края

К несчастью, случилось непоправимое - в поселке Шумный (Вяземский район) были найдены тела еще неокрепших амурских тигрят. Малышам было всего три-четыре месяца от роду. 15 декабря котята пришли в населенный пункт и забрались под крыльцо одного из домов. Хозяева увидели еле живых крох и позвонили специалистам. Пока охотоведы добирались до места, тигрята скончались.

15 декабря котята пришли в населенный пункт и забрались под крыльцо одного из домов. Фото: архив минприроды края

- Визуально на тигрятах нет следов насильственной смерти. Предположительно, животные погибли от истощения. Точную причину смерти назовет экспертиза, - рассказал «КП» Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края.

Точную причину смерти скажет экспертиза. Фото: архив минприроды края

Примерно до двух лет тигрята проводят под опекой мамы. Самка кормит, защищает и обучает потомство. Куда же делась мама погибших малышей? Однозначного ответа пока нет. Тигрица могла погибнуть от пуль браконьеров или оставить чад из-за болезни. Также рассматриваются версии того, что самка надолго задержалась на охоте или бросила детей из-за невозможности прокормить.

Последний вариант кажется наиболее правдоподобным. Похоже, что для тигров эта зима будет непростой. Африканская чума свиней не первый год косит диких кабанов - излюбленную пищу полосатых хищников.

Пока охотоведы добирались до места, тигрята скончались. Фото: архив минприроды края

В соцсетях гибель тигрят вызвала бурное обсуждение. Пользователи называют произошедшее трагедией и ждут, когда будет объявлена официальная причина смерти погибших юных хозяев тайги.

- Как жалко, что их раньше не обнаружили. И умненькие такие, прятались под домом и вместе были. Наверное, от голода умерли. Очень жалко, - пишут люди в комментариях.

- Как жалко, совсем крошки.

- Бедные малыши.