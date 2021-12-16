Завернули тело в ковер и спрятали: в Магаданской области 17-летний парень убил человека, а отчим попытался это скрыть
Фото: Светлана Макеева
В Магаданской области суд вынес приговор 17-летнему парню и его отчиму. Первого признали виновным в убийстве, а второго в укрывательстве, сообщили в региональном следкоме.
Пьяные разборки, закончившиеся хладнокровной расправой, случились в январе текущего года. Подросток вместе с сожителем матери и его другом выпивал. В какой-то момент завязался конфликт, и юноша схватился за ножи, что были под рукой. Он нанес столько ударов своей жертве, что у мужчины не было ни единого шанса выжить.
Возлюбленный матери парня решил в тот момент, что не позволит пацану сесть в тюрьму. И тогда решил сначала попробовать замести следы преступления. Кровь он замыл, а тело завернул в ковер и попросил парня помочь вынести его на заброшенную стройку. Были уверены - никто его не найдет. А может тело и вовсе съедят бродячие собаки или крысы.
Но план не сработал. О шокирующей находке рассказала своим родителям местная детвора. Тогда мужчина решил взять всю вину на себя.
- 24 января 2021 года, желая воспрепятствовать установлению лица, совершившего особо тяжкое преступление, мужчина обратился в районный отдел полиции, где сообщил ложные сведения о своей причастности к убийству, подтвердив данные показания в ходе следственных действий. Вместе с тем при расследовании уголовного дела следствием получены бесспорные свидетельства факта самооговора и объективные доказательства вины в убийстве несовершеннолетнего, - рассказали в пресс-службе СК.
В итоге несовершеннолетнего убийцу суд отправил в воспитательную колонию на пять лет. Его заступника упекли на три года в колонию строгого режима.
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