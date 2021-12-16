Михаил Дегтярев о проблемах экологии: «Особое внимание мы уделим защите ресурсов Амура»

Губернатор много внимания уделяет главной водной артерии Дальнего Востока Фото: Правительство Хабаровского края

В программной стратегии развития Хабаровского края, обнародованной губернатором Михаилом Дегтяревым 8 декабря, особенное место уделено экологии. До этого глава региона не раз высказывался по поводу состояния реки Амур. Теперь постулаты сложились в четкую программу - «Край комфортного проживания» - и связанную с ней «Край здоровья».

В рамках «Комфортного проживания» предложена концепция «Зеленое будущее края». Проект опорный - то есть намечающий отправные точки стабилизации и улучшения экологии региона в целом. Впоследствии они выльются в конкретные действия. Они тоже прописаны досконально.

- Даю поручение профильным ведомствам правительства края к 2026 году достичь объема выращивания 18 миллионов саженцев, к 2030 году - 27 миллионов. Для выявления загрязнителей атмосферного воздуха необходимо к 2026 году установить четыре станции контроля в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Чегдомыне и в Ванино, а к 2030 году еще четыре станции - две в Хабаровске, в Амурске и Николаевске-на-Амуре. Особое внимание мы уделим защите и эффективному использованию ресурсов Амура. Напомню, летом этого года по моей инициативе в Хабаровске состоялся межрегиональный форум «Амур - река жизни» для привлечения внимания ученых, власти, общественности к проблемам главной водной артерии Дальнего Востока, - заявил в своем выступлении Михаил Дегтярев.

Губернатор в свойственной ему манере разделил сложную проблему на составные части, по каждой провел анализ и выдал результат - поручения ответственным лицам. Экология - это не только загрязнение воздуха, вырубка лесов и свалки отходов.

Правительство займется и восстановлением популяции тихоокеанских лососей. Будет обеспечено увеличение числа выращенной на рыбоводных заводах молоди с 67 миллионов мальков в 2021 году до 78 миллионов в 2026-м. К 2030-му году этот показатель увеличится до 87 миллионов.

Рыбе надо где-то жить и нереститься. Здесь речь идет об акватории Амура в общем. В поручениях главы региона прозвучала задача обеспечить очистку не менее 400 километров берегов водоемов от бытового мусора в местах проживания и отдыха.

Отряд существует с 2014 года. Фото: личный архив Татьяны Рыжиковой

- Четыре сотни километров очищенных берегов - это до 2026 года. А до 30 года нужно привести в порядок 700 километров. В законах нашей страны сказано, что состояние экологии - это не только задача власти. Точно такая же обязанность следить за природой и помогать ей лежит на общественности, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Татьяна Рыжикова, руководитель волонтерского отряда «Подсолнух», победитель всероссийского конкурса «Лучший волонтер-2021». - Например, в нашем сельском поселении Нижнетамбовское Комсомольского района проживает меньше тысячи человек. А в нашем отряде экологических волонтеров «Подсолнух» 37 активных участников. Есть дети от семи лет, есть целые семьи.

Отряд существует с 2014 года. Волонтеры каждый сезон выходят на очистку берегов Амура.

- До сегодняшнего времени мы были сами по себе, никто нами особо не интересовался. Но теперь мы почувствовали внимание - краевая власть, наконец, обратила внимание на потуги общественности. Мы выиграли всероссийский конкурс «Вода России», дети поняли, что экологические десанты нужны. Ведь в работе общественности, на которую опирается краевое правительство, есть не только практическая составляющая, но и просветительская. Люди по всему Амуру будут стараться очистить эти 400 километров, - отметила Татьяна Рыжикова.

По словам Михаила Дегтярева, опорный проект «Зеленое будущее края» поможет региону стать дальневосточным драйвером масштабных проектов по искусственному воспроизводству лесов.