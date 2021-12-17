Денис Митрофанов: «Взаимодействие власти и общества - наш приоритет»

Денис Митрофанов, заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровском крае открылся новый муниципальный центр управления регионом. Специалисты учреждения будут помогать в решении организационных вопросов края, собирая и обрабатывая запросы дальневосточников. Подробнее о работе центра рассказал заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ Денис Митрофанов.

- На сегодняшний день устройство этого центра максимально важно, потому что мы с вами живем в социальных сетях и интернете. Информацию о событиях, происходящих в социальной общественной жизни, мы получаем оттуда, - заявил гость эфира. - Назрела необходимость создания и построения системы обратной связи не только через классические СМИ, но и при участии органов государственной власти.

За прошедшее с момента начала работы время, администрация города Хабаровска создала аккаунты всех структурных подразделений и общественных учреждений в сети Instagram. Все это было сделано для создания системы обратной связи.

- Главная задача ЦУРа - взаимодействие власти и общества, а также реагирование и решение существующих проблем. Для этого была разработана специальная электронная платформа, автоматически выхватывающая острые и резонансные обращения в аккаунтах Хабаровска. Данные запросы обрабатываются и в перспективе решаются нашими специалистами, - сообщил эксперт.