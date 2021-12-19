Съедобный лед и искусственный снег: раскрываем секреты новогоднего городка в Хабаровске

Работа над скульптурой Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В Хабаровске готовятся к открытию новогодние городки, которые расположатся на площади Ленина и в парке Динамо. Каждая площадка будут со своей тематикой. На площади Ленина будет создан комплект ледяных скульптур, отражающих культурный и национальный колорит разных районов края, а также снежный лабиринт, и конечно-же установлена главная праздничная елка Хабаровска.

Сборка елки на площади Ленина Фото: Илья ФЕДУЛОВ

А в парке Динамо будет сделан упор на водную стихию, которая отразится в снежных и ледяных скульптурах, а также ледяных горках. Кроме того, в 2021 году хабаровчан ждут некоторые нововведения. «Комсомолка» поговорила с мастерами ледового и снежного дела и выяснила как создается новогодняя сказка. Для воплощения своих идей в реальность ледовые художники трудятся в 30-градусный мороз по несколько часов.

Мастера за делом Фото: Илья ФЕДУЛОВ

ПРО ГОРКИ И ГОСТЫ

Куда зимние гуляния без горок? Городские горки в этом году в Хабаровске будут стоять на площади Ленина и в парке Динамо. На них любят кататься как дети, так и взрослые. Но помимо веселья горки - это еще объект повышенной опасности, поэтому был разработал специальный ГОСТ, введенный в январе 2020 года.

- ГОСТ на безопасные горки введен с января прошлого года не только в России, но и всем СНГ, согласно ему горка должна соответствовать требованиям безопасности: иметь определенный угол наклона (чтобы можно было остановиться) и скат, гарантированное торможение. Мы не можем делать слишком большие и крутые горки ставить из соображений безопасности. Нельзя ставить горку оканчивающуюся столбом иди деревом или выходящую проезжую часть или замерзший водоем, - рассказал «КП-Хабаровск» Игорь Нарейко, подрядчик, аспирант Хабаровского института культуры.

Горка в парке Динамо Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Требования ввели, в том числе из-за того, что с использованием ледянок, тюбингов и снегоходов люди стали дальше и опаснее катиться.

- Если горка имеет определенную крутизну и высоту, то необходимо ставить оператора, который будет следить за пропускным потоком. Такие горки обычно находятся за городом на турбазах, и они имеют повышенную опасность. Зачастую. Предприниматели в местах отдыха пренебрегают ГОСТом и безопасностью, что может привести к негативным последствиям и даже трагедии. От деревянных горок отказались, потому что они протираются и можно получить занозу. Каждую горку мы проверяем на себе несколько раз – и на лопатах ездим и на ледянках, чтобы не дай Бог дети не пострадали, - продолжил Игорь Нарейко.

Стройка горки в парке Динамо Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Для безопасности детей в парке Динамо на концах горок специалисты кладут специальные мягкие маты из нетканого материала, который тормозит съезжающего человека. Эта мера применяется уже на протяжении нескольких лет. Если это небольшая горка с достаточно длинным скатом и сделанная по всем правилам безопасности, то это вполне нормально и дополнительных требований к ней применять не нужно.

Стоит добавить, что вода по ГОСТУ для скульптур и горок не регламентируется.

- Лед сам по себе не будет грязным. Замороженная вода очищается, так что не стоит бояться льда – это чистый материал. Мы все с вами в детстве лизали сосульки, жевали снег и до сих пор почему-то живы, - добавил эксперт.

Хотя в этом году Роспотребнадзор интересовался по поводу качества льда для горок. Специалисты могут проводить биологическую экспертизу на предмет содержания вредных бактерий.

Новогодняя елка и снежная горка в парке Динамо Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Я все-же думаю, что мороженый лед никто лизать не собирается. Каждый год мы делаем ледяные горки. Набиваем их искусственным снегом, который делаем из водопроводной воды. Сверху горки покрываются ледяными плитками. Ну, а требования по ГОСТам – высота борта, угол наклона и прочее – это все соблюдается. И будет еще вывешена инструкция о том, как пользоваться горкой. Мы это проходили, когда делали горки на площади Ленина. А в этом году я не знаю, какие там будут горки. Меня направили в парк Динамо. Вода для льда используется озерная. Про другие особые требования я не слышал, - поведал «Комсомолке» Сергей Логинов, заслуженный член «Союза художников» Хабаровского края и почетный гражданин Хабаровска.

ПРО ИСКУСТВЕННЫЙ СНЕГ, ЦВЕТНОЙ ЛЕД И НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В СКУЛЬПТУРЕ

В основном для создания ледяных скульптур используется природный лед с озер и других водоемов. Но некоторые для некоторых элементов используется искусственный лед, который на 99 процентов сделан из питьевой воды.

Художник работает со скульптурой в парке Динамо Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Технология искусственного льда применятся для придания скульптуре абсолютной прозрачности, чего нельзя добиться у природного льда с водоемов. А также эта технология позволяет нам вмораживать в лед разные предметы – например, рыбу или ракушки. Скульптуру из такого льда можно поставить даже летом и она только через двое суток. Но все же наши скульптуры не пищевой продукт, а декоративный. В основном мы используем природный лед, так эффективнее и дешевле. Искусственный лед работает как дополнение к основной скульптуре, - отметил Игорь Нарейко.

Фигура снеговика Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Стоит отметить, что вмороженные в лед различные предметы имеют под собой языческие корни, это своего рода обереги от злых духов. Такими же оберегами являлись снеговики, в которых прятали монеты. А в 21 веке рыба в скульптурах превратилась в необычное украшение и дань национальным традициям коренных народов края.

- Есть такой коренной народ в Сибири нгасаны, которые таким образом хранили зимой еду, а потом ее выдалбливали. А у нас, во время демонтажа приходит много кошатников, которые просят блоки с рыбой себе. Мы все понимаем и не отказываем. Не пропадать же добру, - заключил аспирант Хабаровского института культуры.

Рыбак в лодке на речной охоте Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Кроме льда, для создания горок и скульптур используется также и снег. В парке Динамо уже почти готовы сказочные снежные скульптуры, которые посвящены водной тематике: одна из фигур воссоздает сцену речной охоты, другая выглядит как большая расписная щука и так далее. Организаторы простят относиться к скульптурам бережно. Все фигуры сделаны из искусственного снега, который создается из водопроводной воды. Искусственный снег обладает большей белизной и особой прочностью, сопоставимой со льдом. Обычный слишком рыхлый и не такой прочный.

Грузовик с искусственным снегом Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В заключении, из нововведений в этом году некоторые ледяные скульптуры будут частично состоять из цветного льда. Он очень популярен на различных фестивалях в Европе и Китае. Состоит из питьевой воды и пищевых красителей.

Снежный городок в парке «Динамо» будет готов 25-26 декабря, когда закончится конкурс ледяных и снежных скульптур.

Украшение парка Динамо Фото: Илья ФЕДУЛОВ