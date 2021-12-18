Михаил Дегтярев: «С бараками – позором Хабаровска – будет покончено»

Ветхий дом 1937 года постройки по улице Молодежной был признан аварийным в 2015 году Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске продолжилась практика сноса аварийного жилья, старт которой дал губернатор Михаил Дегтярев 19 июля 2021 года. Ветхий дом по улице Молодежной был снесен до основания. За процедурой демонтажа следил прибывший в Хабаровск с рабочим визитом глава федерального Фонда содействию реформирования ЖКХ Константин Цицин, а также представители краевого правительства и городской администрации.

Барак 1937 года постройки признан аварийным в 2015 году, его физический износ составлял 70%. Снос осложнялся близким прохождением кабельных линий. Поэтому сначала провели работы по разборке крыши.

- В Хабаровске масса деревянных МКД с высокой степенью износа. Только на проспекте имени 60-летия Октября - 67 деревянных бараков. Целые микрорайоны ветхого жилья - позор всего краевого центра. С ним будет покончено. Людям полвека обещали нормальное жилье, потому что эти двухэтажки строили как временное. Сейчас мы решаем эту проблему, - заявил Михаил Дегтярев.

Губернатор назвал подобные дома позором Фото: Правительство Хабаровского края

Расселение бараков в Хабаровском крае проводится в рамках адресной программы национального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Людей переселят из жилфонда, который был признан аварийным до 1 января 2017 года. До конца 2022 года в регионе должны расселить почти 63 тысячи кв. метров аварийной жилплощади, в новое жилье переедут более 3,8 тысячи человек. Выполнение этих обязательств находится на особом контроле у губернатора Михаила Дегтярева.

– Если регион досрочно завершит программу переселения граждан из аварийного жилья, то сможет приступить к реализации новой программы – расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Напомню, что соответствующее соглашение о досрочном завершении текущей программы между Хабаровским краем и Фондом ЖКХ уже подписано, – отметил генеральный директор государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Константин Цицин.

Программа реновации Хабаровского края избавила город еще от одного барака Фото: Правительство Хабаровского края

Из снесенного барака на улице Молодежной расселили 25 человек. Они переехали в благоустроенные квартиры, приобретенные по результатам проведенных торгов в Индустриальном, Железнодорожном и Краснофлотском районах Хабаровска. На расселение граждан было затрачено 29,4 млн рублей.

- Мэрия выделила нам квартиру в поселке Березовка – очень хорошую, теплую, светлую, с ремонтом. Замечательно, что программа переселений вообще есть и она работает. Мы жили в старом деревянном многоквартирнике. 40 лет промучились. Зимой было очень холодно. Температура дома опускалась до -8 градусов. Крысы лазили, холодная вода перемерзала. Теперь, конечно, все по-другому, - признается Людмила Неупокоева, до недавнего времени жительница барака по улице Молодежной №15

На месте ветхого строения по Молодежной появится многоквартирный дом. Освободившаяся территория оснащена необходимой инфраструктурой (электричество, водо- и теплоснабжение), что делает участок привлекательным для строительства нового МКД.

Как напомнил министр ЖКХ Дарий Тюрин, аварийные дома расселяются путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке, предоставления жилых помещений из муниципального жилищного фонда и строительства новых домов. В этом году муниципальную собственность Хабаровска из краевой собственности было передано 50 однокомнатных квартир в новом доме по ул. Аэродромной, 21. В следующем году в рамках расселения аварийного жилищного фонда площадью 13,7 тыс. кв. м планируется построить пять многоквартирных домов для 906 человек. На их возведение в адресной программе предусмотрено 1,4 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей – средства Фонда, оставшаяся сумма – средства краевого бюджета. Проектная документация в настоящее время проходит государственную экспертизу.

Все это стало возможным благодаря тому, что называется «лоббистским давлением». Михаил Дегтярев стал главным лоббистом решения проблему аварийного жилья в Хабаровском крае. При нем началось знаковое расселение и снос бараков на проспекте 60-лет Октября. Сейчас глава региона продолжает свою работу в этом направлении, рассчитывая использовать программу реновации для обновления жилищного фона Хабаровска.