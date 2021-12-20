Росавиация скорректировала ограничения для строительства многоэтажек в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчане, которые купили квартиры в строящихся домах неподалеку от аэропорта, вскоре смогут въехать в свое новое жилье. На аппаратном совещании в администрации города заместитель мэра - директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергей Сергейчук сообщил, что Росавиация скорректировала ограничения для строительства многоэтажек.

Напомним, что суть проблемы заключалась в новых ограничениях, которые были наложены ведомством на строительную отрасль совсем недавно. Так, например, приаэродромная зона аэропорта Хабаровск - Новый стала территорией, на которой нельзя строить здания определенной высоты, исходя из безопасности и комфорта людей. Однако возник казус: в приаэродромную зону вошло 70 процентов краевой столицы, так как аэропорт находится в черте города. Особенно переживали те люди, которые вступили в долевое строительство. Было непонятно, заморозят ли стройки.

- Для нас важны все застройщики, поэтому вопрос с корректировкой параметров приаэродромной зоны требовал скорейшего решения. Спасибо Юрию Петровичу Трутневу за то, что лично взял его на контроль, в кратчайшие сроки способствовал решению сложнейшего вопроса для нашего города, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Теперь новые объекты также можно планировать с учетом заданных ведомством параметров.

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