В поликлиниках Хабаровска не хватает минимальной реабилитации детей

Защита прав детей-инвалидов на первом месте: какие меры применяются для поддержки несовершеннолетних с ограниченными физическими возможностями здоровья в крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

С 12 по 14 декабря в Москве прошел четвертый съезд Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). На съезде присутствовали делегаты из 47 субъектов России, это более 120 человек. Какие вопросы решали эксперты на встрече, с какими проблемами сталкиваются сегодня родители детей-инвалидов, работает ли программа «Доступная среда». Эти и другие вопросы обсудили в прямом эфире радио «КП» с уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае Викторией Трегубенко и Дмитрием Коломийцевым - председателем регионального отделения ВОРДИ Хабаровского края.

- Мы прекрасно понимаем, что если жизнь детей с тяжелыми нарушениями в развитии будет благополучна, значит и жизнь детей с легкими патологиями будет складываться удачней. Это же комплексное жизнеустройство людей, страдающих ментальными нарушениями. Однозначно это организация качественной доступной среды для маломобильных категорий граждан, потому что от этого зависит жизнь человека с инвалидностью. В здравоохранении нас интересует жизнь детей, которые имеют паллиативный статус. Отдельно хотелось бы выделить детей с сахарным диабетом. Это далеко не простое заболевание, - сообщил Дмитрий Владимирович.

Дмитрий Коломийцев, председатель регионального отделения ВОРДИ Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Мы недавно были в санатории «Изумрудный» Приморского края, где как раз было обращение, что там нет доступной среды. Сейчас ситуацию улучшили. Да, там до сих пор деревянный пандус, и мы понимаем, что это уже прошлый век. Но уже согласована, например, установка лифта. Сегодня люди живут в инклюзивном, абсолютно толерантном мире. В некоторых случаях это не столько даже непонимание, а сколько психологическая помощь. Сейчас она нужна всем. Надо и к этому приходить, - говорит Виктория Владимировна.