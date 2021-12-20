Газ и вода: итоги главных проектов жизнеобеспечения Хабаровского края в 2021 году

Вопросы догазификациюи в конце ноября Михаил Дегтярев обсудил с гендиректором АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгием Шперлингом Фото: Правительство Хабаровского края

В предновогоднюю декаду итоги работы подводят все отрасли. Не стали исключением и проекты «Социальная газификация» и «Чистая вода». Обе программы относятся к важнейшим элементам системы жизнеобеспечения и поэтому являются объектами пристального внимания и контроля правительства Хабаровского края и лично губернатора.

ГАЗ

Реализация проекта «Социальная газификация» в 2021 году шла по нарастающей. Эту инициативу предложил президент страны, она заключается в том, что регионы могут бесплатно подключать домовладения к газопроводам силами единого газового оператора. Раньше этим занимались муниципальные образования, и из-за дефицита средств, процесс затягивался на долгие годы. Теперь работы удастся значительно ускорить.

В этом году они развернулись в восьми районах края. Здесь речь идет о прокладке трубопроводов-отводов. По данным на середину декабря, с владельцами домовладений заключено 1114 договоров на догазификацию, а с момента реализации проекта выполнено 126 подключений. Осуществление этой программы и дополнительные механизмы повышения темпов ее реализации на территории Хабаровского края обсудили в конце ноября Михаил Дегтярев и гендиректор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг.

Чтобы ускорить догазификацию, нужно много людей и бумажной волокиты. Поэтому глава региона согласился рассмотреть возможность вовлечения участников краевого волонтерского движения в процесс работы с документами в рамках проведения договорной кампании. С начала года в адрес газораспределительной компании от жителей края поступило уже свыше 6600 заявок на подключение в 25 населенных пунктах региона.

- Хабаровский край – огромный по территории регион, который необходимо охватить в предельно сжатые сроки. Свои коррективы вносит и коронавирус. Мы признательны главе Хабаровского края за конструктивный подход к решению поставленных перед нами задач по газификации, – отметил Георгий Шперлинг.

Волонтеры начнут работу после нового года. Результаты догазификации этого года впечатляют. Более 80 домовладений к газораспределительной сети подключено в селе Виноградовка. От жителей села поступило еще более 40 заявлений на заключение договоров на технологическое присоединение. Всего же в селе организовано 390 точек подключения для участков частных домовладений.

- По мере дополнительного поступления заявлений на догазификацию эти домовладения будут включаться в пообъектный план-график. Подача газа начнется после выполнения заявителями внутридомовых работ. Речь идет о проектировании, монтаже газопроводов внутри земельного участка и приобретении оборудования - газового котла, печи, счетчика газа и так далее. Эти работы выполняются за счет собственника домовладения, - отмечает заместитель председателя комитета по ТЭК правительства края Алексей Морозов.

Правительством края совместно с единым оператором ООО «Газпром газификация» сформирован и утвержден пообъектный план догазификации, согласно которому, к газораспределительной сети необходимо подключить 5593 негазифицированных домовладений. В эту программу включено 26 населенных пунктов. Наиболее масштабные работы планируется провести в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, поселках Солнечный, Эльбан, населенных пунктах Ульчского, имени Лазо, Вяземского, Комсомольского и Хабаровского муниципальных районов.

ВОДА

Вторая программа жизнеобеспечения – это региональный проект. «Чистая вода». В уходящем году несколько ключевых объектов были сданы в его рамках.

Так было завершено строительство объекта «Водозабор для водоснабжения населения хозяйственно-питьевой водой в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края». Его ввели в эксплуатацию 13 сентября.

В июне 2018 года водозабор забрали в собственность края. В 2020-м объект включили в федеральный проект «Чистая вода». Это помогло привлечь 26 миллионов рублей из казны страны. После обращения тогда еще врио губернатора края Михаила Дегтярева, министерство строительства и ЖКХ РФ согласовало увеличение финансирования еще на 20 млн рублей. Благодаря этому на объекте проложили около 1 км новой водопроводной сети.

– 31 августа работы на водозаборной станции завершены. По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» анализы проб воды по всем показателям соответствуют требованиям санитарных норм, – сказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Производительностью водозабора - 600 м3/сутки.

В ноябре 2021 года завершено строительство станции очистки питьевой воды в селе Красицкое Вяземского района.

– Наличие чистой воды является одним из основных критериев, определяющих качество жизни населения. Поэтому инициатива местных властей получила поддержку краевого правительства и была включена в федеральную программу «Чистая вода». Для реализации проекта потребовалось свыше 17,5 млн рублей. При этом 16,6 млн рублей были получены из федерального бюджета, – отметил Михаил Дегтярев во время инспекции этого важнейшего для района объекта.

Начальник управления коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Вяземского района Андрей Лесков рассказал, что проектно-сметная документация была готова еще в прошлом году. Но только благодаря действиям правительства Хабаровского края данный объект был включен в федеральную программу «Чистая вода».

Расчетная мощность очистительной станции - 240 кубометров в сутки.

Михаил Дегтярев нашел способ решения проблемы с питьевой водой в Бикине Фото: Максим МОЛОТОВ

Третий объект «Чистой воды», который смело можно назвать глобальным – это «Реконструкция системы водоснабжения в городе Бикине». Здесь была одобрена направленная в минстрой России бюджетная заявка на финансирование строительства объекта в 2022–2024 годах. Субсидию на работы утвердило правительство России.

- Системы водозабора и водоочистки здесь установят самые современные. Мы потратили несколько десятков миллионов рублей из краевого бюджета на подготовку проекта. В начале следующего года начнут работать подрядчики, - уточнил Михаил Дегтярев. - Минимум на 50 лет обеспечим чистой водой. Кроме того, я поставил задачу министерству ЖКХ войти в коммуникацию с министерством обороны и подключить к современной системе водоснабжения военный городок, который здесь есть.

Министр ЖКХ края Дарий Тюрин рассказал «КП» - Хабаровск», что местным водоснабжением никто не занимался последние полвека. Это первая в истории самого южного краевого города реконструкция системы водоснабжения.

- Меняется полностью вся сеть, меняются системы водозабора. Вот здесь, на берегу реки Бикин, будут размещаться емкости для запаса воды. Дальше расположатся новые насосные станции, которые дадут нужное давление. Люди получат воду высокого качества, - сказал Дарий Тюрин.

Бикин, который своей страшной водой из-под крана вошел в фольклор Хабаровского края, наконец обретет чистый водозабор.

- Полная реконструкция будет проходить до 2024 года включительно. Объем реконструкции колоссальный, но мы справимся. Иначе нельзя. Вы только подумайте - с 1964 года система не ремонтировалась. Там все сгнило! Но мы водозабор и сети сделаем заново. Чистая вода придет в Бикин, - заявил Артур Ахрамов, руководитель КГП «Региональные коммунальные системы» города Бикин.