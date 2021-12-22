Рукоприкладство учителя и детская наглость: в Хабаровске произошел конфликт между педагогом и учащимся. Фото: стоп-кадр видео Newskhv

В одной из хабаровских школ конфликт между преподавателем физики и учащимся привел к рукоприкладству. Видео с тем, как педагог бьет об стену парня, было слито в Сеть, и на него уже обратили внимание правоохранительные органы.

Как стало известно, поводом для разборок стало то, что школьник уронил на пол ручку. И после этого в аудитории воцарился хаос. Парень побежал сам за канцелярской принадлежностью, а за ним следом рванули и его друзья. Это обстоятельство разозлило учителя, и тот сорвался.

Кто виноват в этой ситуации больше (наглые подростки или несдержанный педагог) и что с этим делать, теперь выясняют специалисты.

- В ситуации разбирается школьная служба примирения. Запланирована встреча с участниками для принятия решения по выходу из создавшейся ситуации и недопущения повторения, - рассказала «Комсомолке» детский омбудсмен региона Виктория Трегубенко.

Она отметила, что если потребуется, готова лично оказать юридическую помощь родителям мальчика.

По ее словам, такие истории далеко не редкость и случаются с пугающей регулярностью.

Тем временем выяснилось, что это не первый подобный случай с участием этого же педагога. Мужчина - бывший военный и уже позволял себе применять силу к детям, пишет Newskhv.

По словам источника «КП» в правоохранительных органах, с ситуацией там ознакомились. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.